Три дороги, три пути…

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН.

Жители деревни Сявалкасы дождались строительства дороги на центральной улице.

Всего же в районе в этом году появятся три новые дороги. Две из них — в Сявалкасах и Синьял-Яушах — построят по республиканской программе строительства дорог. Возведение автомобильной дороги в 700 метров по улице Николаева в деревне Синь-Сурьял предусмотрено федеральной программой.

Ход работ будут контролировать Чувашупрдор и районная администрация, где, кстати, сообщили, что в 2017 году на строительство и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений предусмотрено финансирование в размере чуть более 3 млн рублей. Одна часть суммы выделяется из дорожного фонда республики, другая — из местного бюджета.

Некоторые средства будут направлены и на оплату подрядным организациям за уже завершенное строительство автодорог общей протяженностью примерно 2 км в деревнях Апнеры, Хумуши и Пуканкасы.

Фото cap.ru: Здесь пройдет новая дорога.