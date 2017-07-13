Надпись на перочинном ноже

МАРИИНСКИЙ ПОСАД.

В городе разыскивают родственников лейтенанта Зотова, чьи останки недавно были найдены поисковиками в Смоленской области.

По данным Поискового движения Чувашии, в ходе военно-археологических работ в Ельнинском районе Международной общественной организацией «Вымпел» были подняты останки четырех военнослужащих РККА. Вместе с останками найдены два личных медальона и перочинный нож с надписью «л-т Зотов В.А. Мариин. Посад».

Установлено, что ножик принадлежал лейтенанту Владимиру Андреевичу Зотову, 1921 года рождения, командиру танкового взвода 210-го танкового полка. Лейтенант Зотов числится пропавшим без вести с 13.08.1941 г. Известно также имя его отца — Андрей Владимирович Зотов, он проживал в Мариинском Посаде на улице Майской, в доме номер 9. В городской администрации говорят: улица сейчас переименована, а дом, скорее всего, снесен.

Если кому-то что-то известно об этой семье, можно связаться с командиром поискового отряда Чувашии «Веда» Павлом Просуковым по номеру телефона 8-927-847-81-35.

Фото vk.com: Спустя несколько дней, после того как была сделана эта надпись на перочинном ножике, лейтенант Зотов погиб.