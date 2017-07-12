Аграрии республики надеются на хороший урожай

ДОЖДЬ — НЕ ПОМЕХА РАБОТЕ

Вчера высоким гостям Комсомольского района, пожелавшим осмотреть местные поля, любезно предлагали надеть калоши: из-за обильных дождей земля здесь не просто влажная, а почти болотистая. Проинспектировать ход заготовки кормов и выращивание картофеля и пшеницы в местные хозяйства прибыла делегация во главе с руководителем республики Михаилом Игнатьевым.

Комментируя темпы заготовки кормов для рогатых и хвостатых, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов подтвердил: отставание от графика, связанное с непогодой, в хозяйствах наблюдается. Норма составляет 24–27 центнеров корма на одну условную голову, пояснил он, а сегодня заготовлено лишь 8 центнеров. В прошлом году к этой же дате данный показатель равнялся 14,5 центнера.

На площади 11,4 тыс. га проведен сев яровых зерновых и зернобобовых культур в Комсомольском районе

«Не заставит ли непогода потуже затянуть пояса? Сможете убрать поля и заготовить достаточно корма?» — выслушав министра, обратились журналисты к председателю колхоза «Искра» Александру Зайцеву. «Не заставит! Уберем! Погода все равно будет», — уверенно заявил тот, показывая на обустраиваемый неподалеку курган. Этот способ закладки сенажа как раз хорош во влажную погоду. Такие курганы поднимают прямо на поле.

…Взобравшись на курган и заглянув в коровник, делегация отправилась дальше. Остановились у поля уже налившейся силой озимой пшеницы. «Всходы хорошие, теперь главное, чтобы растения не лежали», — заметил Михаил Игнатьев, наказав не забыть о десикации — агротехническом приеме подсушивания растений на корню. Процесс созревания урожая в этом году задерживается недели на две, отметили работники «Искры» и, воспользовавшись приездом министра и Главы республики, спросили: смогут ли фермеры сдать пшеницу, если она будет сырая? Проблем быть не должно, ответили им, правда, Сергей Артамонов добавил: сегодня в каждом хозяйстве должна быть хотя бы небольшая зерносушилка.

Перемещаясь дальше, участники рабочей поездки могли любоваться зеленеющими полями сахарной свеклы, яровой пшеницы, картофеля… Кажется, и правда, непогода не слишком повлияла на объемы будущего урожая, и задача хозяйств сегодня — этот урожай собрать. «Сами же и просили дождя!» — шутили аграрии на поле, принадлежащем агрофирме «Слава картофелю». «Погода нас проверяет, сможем ли мы работать в таких условиях», — высказался Михаил Игнатьев. И стал на пару с министром отвечать на вопросы о закупочных ценах на молоко и кредитах для сельского хозяйства…

Комментируя позже состояние картофелеводства в России и республике, Сергей Артамонов рассказал: прежде наблюдался переизбыток картофеля, что и вызвало падение объемов его посадки. Так, в Чувашии сегодня растет 7,3 тыс. га этой культуры, а в прошлом году было 9 тыс. га. «Нужно работать над семенным материалом, заводить семена с большой лежкостью, строить хорошие картофелехранилища, — призвал министр. — Чтобы в период высокой маржинальности продавать картофель по выгодной цене. Вот в этом году картофель нового урожая можно сдавать на рынки по 25 рублей за килограмм, в магазинах он продается по 38–39 рублей за килограмм».

Дальше делегация отправилась понаблюдать за ходом реконструкции дороги, связывающей трассу «Комсомольское — Яльчики — Буинск» с деревней Полевое Шептахово. Старой дороге было больше двадцати лет, и ее обновление требовалось давно, подчеркнул представитель компании-подрядчика Вячеслав Козлов. И рассказал: учитывая мнение жителей Полевого Шептахово, которым хотелось бы быстрее получить новую дорогу, приняли решение приступить к работам «с конца», то есть с деревни. Сегодня во всем населенном пункте фрезерован старый асфальт и уложен щебень, установлены бордюры. В планах — обустройство тротуаров. «Делайте акцент не только на скорость, но и на качество», — обратил внимание Михаил Игнатьев.

«Это очень здорово, что у нас будет новая дорога», — с такими словами к Главе Чувашии подошла местная жительница, пенсионерка Галина Валетова. Но тут же посетовала: заканчивается эта дорога недалеко от ее дома, поэтому ходить продавать молоко ей ну очень неудобно! «Нельзя ли насыпать до моей избы хотя бы строительного мусора?» — поинтересовалась женщина. Просьбу ее пообещали удовлетворить.

Фото автора: Тысячу гектаров картофеля посадили в этом году в Комсомольском районе.