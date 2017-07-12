Умное производство с глобальным подходом

Предприятия Чувашии экспонируются на крупнейшей в России Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017» в Екатеринбурге. Представлены уникальные разработки, самые передовые приборы для контроля качества электроэнергии, технического и коммерческого учета, другие электротехнические изделия, соответствующие девизу выставки «Умное производство. Глобальный подход». На выставке побывал Президент России Владимир Путин.

Делегацию нашей республики возглавляет вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Позавчера она участвовала в заседании круглого стола по теме «Новые производства для новых рынков». А вчера состоялось заседание Координационного совета по промышленности под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Состоялась также встреча Владимира Аврелькина с президентом общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в ходе которой были обсуждены перспективы реализации совместных проектов и проблемы развития бизнеса, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии.