В Козловке состязались в плавании, беге и велогонке

ТРИ В ОДНОМ

В воскресенье Козловка принимала крупные спортивные старты. Там прошли этапы Кубка России по триатлону и Кубка Федерации триатлона России, а также фестиваль любителей и ветеранов этого вида спорта «Козловский триатлон-Ironforce».

Спортсменов поприветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Игорь Головин, а также технический делегат Федерации триатлона России Сергей Мещеряков. Он поблагодарил республику за теплый прием и профессиональную организацию стартов, которые, кстати, проходят в Козловке третий год подряд. В этот раз соревнования собрали 267 атлетов из 15 регионов страны. В нелегких схватках они разыграли семь комплектов наград.

Спортсмены соревновались в плавании в открытой воде в Волге, велогонке и беге по козловской набережной в трех возрастных группах. В Кубке страны состязались сильнейшие мужчины и женщины. За кубок ФТР боролись юниоры и юниорки 18-19 лет, юноши и девушки 15-17 лет, мальчики и девочки 13-14 лет. Для мужчин и женщин, юниоров и юниорок длина дистанции составила 750 м — плавание, 20 км — велогонка, 5 км — бег. Для юношей и девушек, младших юношей и девушек — 300 м, 8 км, 2 км соответственно.

Среди «хозяев» соревнований на этапе Кубка ФТР сумела отличиться кандидат в мастера спорта юная Елизавета Зайцева. Она справилась с общей дистанцией за 27 минут 12 секунд, обыграв на 1 секунду москвичку Милену Кисельман. Еще одной медалью был отмечен Роман Минеев 2005-го года рождения. Он стал победителем фестиваля «Козловский триатлон-Ironforce» в своей возрастной группе. Дистанцию из трех дисциплин (плавание — 500 м, велогонка — 2 км и бег — 2 км) он завершил за 13 минут.

Кстати, в заплыве на Волге, где температура воды в тот день составляла 19 градусов, спортсменов сопровождали катера спасателей. Как сообщил начальник спасательной станции Козловки Леонид Алексеев, они держались в пяти метрах от плывущих. Троим мальчикам 2005 года рождения помощь спасателей все-таки потребовалась.

Фото cap.ru: Для заплыва был определен участок Волги на городском пляже.