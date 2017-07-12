Маневр оказался роковым

9 июля, около 17 часов, на автодороге М-7 «Волга» возле деревни Осинкино Козловского района водитель ВАЗ-21099 выехал на «встречку», а потом попытался снова вырулить на свою полосу. Однако удержать автомобиль на трассе не смог и опрокинулся в кювет. От полученных травм козловчанин скончался на месте. Пристегнись он ремнем безопасности, исход ДТП мог быть не столь плачевным.

10 июля на трассе М-7 оборвалась жизнь и пенсионерки из Подмосковья. Она ехала в автомобиле «Ниссан Альмера», которым управляла 29-летняя женщина. В какой-то момент автоледи потеряла концентрацию и оказалась на встречной полосе движения, где столкнулась с микроавтобусом «Форд Транзит». Это было 15-е по счету нарушение правил дорожного движения, совершенное ею в нынешнем году.

Еще одна машина с московскими номерами стала причиной гибели 40-летней женщины, которая в час ночи стояла на проезжей части автодороги М-7. Вполне возможно, что водитель «Лады Ларгус», ехавший из Москвы в Казань, ее просто не заметил.

А 9 июля на той же М-7 при подъезде к Чебоксарам девушка-водитель, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», из-за несоблюдения дистанции врезалась в автомобиль «Волга», водитель которого остановился, чтобы пропустить пешехода на «зебре». В этом ДТП пешеход получила ушиб бедра, пострадали также водитель и пассажир «Лады Гранты». Но госпитализация им не потребовалась.

Поздним вечером на автодороге А-151 водитель «Газели», ехавший из Ульяновска, не сумел вовремя затормозить перед выбежавшим на проезжую часть лосем. 61-летний мужчина был пристегнут ремнем безопасности, а потому медикам «скорой» пришлось наложить только два небольших шва на запястье и кисть его руки. А вот автомобиль сохатый повредил основательно.

Фото: Водитель, притормози перед «зеброй», чтобы не накликать беду.