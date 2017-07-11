«Хендай» столкнулся с тепловозом

Авария произошла 9 июля, около 11 часов дня на железнодорожном перегоне «Чебоксары-2» возле поселка Новые Лапсары.

По предварительным данным, автоледи, управлявшая иномаркой, проигнорировала красный сигнал светофора. Экстренное торможение, предпринятое машинистом локомотива, не помогло полностью спасти ситуацию. Однако травмы людей, находившихся а автомобиле, в результате оказались не столь тяжелыми. Их на «скорой» госпитализировали в больницу. Благодаря грамотным действиям сотрудников дорожной полиции и аварийных служб график движения поездов нарушен не был. Обстоятельства ДТП уточняются.