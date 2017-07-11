В Чувашии результаты Единого госэкзамена — на уровне прошлого года

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

Как показали окончательные подсчеты, предметы, обязательные для получения аттестата, одиннадцатиклассники республики знают весьма неплохо. Так, экзамен по русскому языку не смогли сдать всего лишь 0,32 проц. учащихся. Математику на базовом уровне не освоили 2,16 проц., а с математикой профильного уровня (нужной для поступления в вуз) не справились 6,42 проц. старшеклассников.

Традиционно самым популярным предметом по выбору у выпускников средних школ республики было обществознание, его в этом году сдавали 43 проц. одиннадцатиклассников, это 2654 человека. В итоге не смогли справиться с заданиями 13 проц., что чуть-чуть (на 0,64 проц.) выше, чем в 2016 году.

Среди других наиболее предпочитаемых ребятами предметов — физика, ее сдавали 26,49 проц. учеников, история (13,63 проц.), биология (17,04 проц.), химия (13,66 проц.).

Число участников, которым не удалось преодолеть установленный по физике минимум в 36 баллов, осталось на уровне 2016 года и составило 1,04 проц. Всего в этом году ЕГЭ по физике сдавали 1635 человек.

Количество не одолевших минимум в 32 балла по истории сократилось до 6,5 проц. с 8,45 проц. в 2016 году. Всего ЕГЭ по истории сдавали 841 человек.

ЕГЭ по биологии в этом году сдавали 1052 человека. Число участников, которым не удалось преодолеть минимум в 36 баллов, тоже сократилось, и заметно — до 5,89 проц. с 12,1 проц. в 2016 году.

Аналогичная картина с результатами ЕГЭ по химии. Не справились с экзаменом (минимальный порог 36 баллов) 7,83 проц. выпускников. Это меньше, чем в прошлом году, на 1,6 проц. (в 2016-м — 9,43 проц.). Общее число участников ЕГЭ по химии 843 человека.

Таким образом, в целом результаты экзаменов по предметам по выбору находятся на уровне прошлого года.

Что касается стобалльников, то по итогам Единого госэкзамена в 2017 году высшую оценку получили 35 одиннадцатиклассников, в 2016 году — 49 человек.

Напомним, что основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 1 июля. В экзаменах в Чувашии приняли участие 6172 человека, из них более 5,3 тысячи — выпускники текущего года.

КСТАТИ

С 2014 года Рособрнадзор ежегодно собирает замечания и предложения по совершенствованию ЕГЭ после завершения основного периода экзаменационной кампании.

«Эта практика стала для нас ежегодной и, можно сказать, обязательной. Вся поступившая на почтовый ящик информация внимательно рассматривается и выносится на обсуждение экспертов. Опыт прошлых лет показывает, что многие из таких предложений принимаются и встраиваются в экзаменационную систему», — подчеркнул руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Предложения по совершенствованию Единого государственного экзамена принимаются до 11 августа по электронной почте ege2018@obrnadzor.gov.ru.

Все изменения в ЕГЭ будут утверждены и опубликованы до 1 сентября.

Фото Максима Васильева из архива редакции: Более двух третей проголосовавших (68,6%) на официальном портале ЕГЭ считают, что единый экзамен как выпускной в школе и вступительный в вуз удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены.