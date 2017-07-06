В связи с неблагоприятными погодными все службы переведены в режим повышенной готовности

По данным Гидрометцентра Чувашии, в ночь с 5 на 6 июля 2017 года на территории Чувашской Республики установились неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, усиление северо-западного ветра 8-13 м/с, местами грозы.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев сегодня утром заслушал доклад председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова об обстановке в республике и о результатах аварийно-восстановительных работ.

За прошедшие сутки (5 июля 2017 года) на территории республики выпало в среднем 42 мм осадков. В городах Алатырь и Канаш, Алатырском, Порецком, Ибресинском и Канашском районах за сутки выпала месячная норма осадков (от 58 до 80 мм).

На период с 6 по 8 июля 2017 года прогнозируются опасные природные явления – продолжительный сильный дождь.

Данные опасные природные явления могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов, затруднением в работе всех видов транспорта, подтоплением подвальных помещений, цокольных этажей, жилых домов, объектов социальной сферы. Возможно переувлажнение почвы и ущерб сельскохозяйственным производителям.

Вениамин Петров доложил, что 5 июля из-за сильного дождя и ветра произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Канашского района. Электроснабжение восстановлено в течение трех часов после поступления сигнала, в 23 час. 50 мин.

Также 5 июля в городе Мариинский Посад произошло отключение электроснабжения в 97 домах, в которых проживает около 400 человек. Электроснабжение восстановлено к 22 часам 15 мин., в течение полутора часов после поступления сигнала.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в в Урмарском районе, в населенных пунктах Шоркистры и Ичеснер-Атаево.

В связи с неблагоприятными погодными условиями по поручению Михаила Игнатьева с 6 июля 2017 года на территории Чувашской Республики для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности.

Отметим, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Чувашии специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» (входит в группу «Россети») также переведены в режим повышенной готовности. Оперативно-ремонтные бригады укомплектованы необходимыми материалами, инструментами, защитными средствами.

При необходимости энергетики готовы незамедлительно приступить к восстановительным работам. Также усилен контроль за работой электросетевого оборудования, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Особое внимание уделяется обеспечению надёжного энергоснабжения социально значимых объектов. Налажено взаимодействие с гидрометеорологической службой и региональным подразделением МЧС.

2 бригады специалистов филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» оказывают содействие в восстановлении электроснабжения районов Ульяновской области.

ГКЧС Чувашии рекомендует гражданам при сильном ветре держаться на безопасном расстоянии от ЛЭП, рекламных щитов и высотной строительной техники.

В случае необходимой помощи спасателей звоните на единый телефон спасателей и пожарных – «01». Единая дежурно-диспетчерская служба обеспечивает круглосуточный приём информации от населения при угрозе или возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики