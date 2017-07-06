Энергию ветра — на службу людям

В Чувашии реализуется проект развития ветроэнергетики. Этой теме было посвящено совещание в Минэкономразвития республики.

Глава ведомства Владимир Аврелькин встречался с представителями ООО «Русский ветер» и турецкой компании Guris, взявшихся за исполнение проекта. Как сообщает пресс-служба министерства, старт ему был дан в 2015 году. Рассматривается возможность строительства ветропарка суммарной мощностью 180 МВт в 2018–2020 годах. Между ООО «Русский ветер» и компанией Guris подписано соглашение о готовности инвестирования в объект. Стороны обсудили рабочие вопросы, выразили удовлетворенность сотрудничеством и готовность в дальнейшем продолжать взаимодействие.