В Чебоксарах открывается выставка потомственного медальера

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ МОНЕТНОГО ДВОРА

Сегодня в Чувашском национальном музее открывается выставка молодого чувашского художника-медальера Асамата Балтаева, выпускника Высшей профессиональной школы монетного и медальерного творчества в чешском городе Яблонец-над-Нисоу. Название выставки говорит само за себя — «Монетное искусство».

Асамат в свое время приехал в художественное училище небольшого чешского городка, не зная чешского, был там первым и единственным студентом из России. Но всего за несколько лет обучения сумел сделать себе имя в Европе. Он участвовал и побеждал в многочисленных европейских конкурсах и даже успел посотрудничать с Чешским национальным банком и Чешским монетным двором. Например, принял участие в проекте последнего, посвященном 200-летию со дня рождения ювелира Густава Фаберже, отца знаменитого Карла Фаберже. Это был уникальный проект. Для монетного двора была создана коллекция яиц в стиле Фаберже, внутри которых находятся памятные монеты из серебра и золота. Автором драгоценной «начинки» и стал художник из Чувашии. Проект был официально представлен в октябре 2014 года.

Асамата признают талантливым и весьма перспективным художником. Причем молодой медальер пошел по стопам своего отца, скульптора, гравировщика, заслуженного художника Чувашии Николая Балтаева. Именно отец решил отправить сына в Чехию, побывав там однажды по обмену творческими делегациями и восхитившись уровнем обучения высокому ремеслу.

Асамат Балтаев — автор монет, посвященных также историческим датам и событиям Чехии, Словакии, Второй мировой войны (Чешский монетный двор выпустил его монету «Блокада Ленинграда»).

На выставке в национальном музее будут представлены не только монеты, но и их гипсовые модели, а также рисунки молодого художника-медальера. То есть зрители смогут проследить путь создания редких монет.

Фото cap.ru: Одной из интересных работ Асамата Балтаева стала монета, выпущенная в честь легенды чехословацкого футбола Антонина Паненки, полузащитника сборной Чехословакии.