СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ, министр природных ресурсов и экологии России:

«В ближайшее время граждане получат действенный инструмент борьбы с несанкционированными свалками. Мы вводим в эксплуатацию, пока в тестовом режиме, систему электронного общественного контроля «Наша природа». Информационная система прошла регистрацию в Минкомсвязи России. Она уже внедряется на Байкале, в Иркутской области. В дальнейшем до конца 2017 года география будет расширена еще на 8 «пилотных» регионов – Ленинградскую, Ярославскую, Курганскую, Волгоградскую области, республики Чувашия, Бурятия, Саха (Якутия) и Ставропольский край. А до 2020 года мы рассчитываем распространить действие системы на всю территорию страны».