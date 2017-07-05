В Чебоксарах на время прохождения международного ралли «Шелковый путь» временно ограничат движение транспорта

СТОП, МАШИНА

Автомобилистам придется искать пути объезда центра города в субботу, 8 июля, с трех часов дня до восьми вечера. В этот день в городе ждут участников гонок. Движение будет ограничено по улице Ленинградской и Президентскому бульвару от улицы Композиторов Воробьевых до Красной площади. Объезжать предлагается по улицам Константина Иванова, Академика А.Н. Крылова, Ярославская, Водопроводная, дамбе Чебоксарского залива.

Кстати, праздничные мероприятия, посвященные ралли, начнутся на Красной площади в 13 часов. Весь день здесь будут работать тематические площадки по автоспорту, горожане увидят шоу барабанщиков, выступление ди-джеев и рок-групп города, пиротехнические спецэффекты. На большом экране будет вестись прямая трансляция прохождения гонщиками скоростного участка в Ядринском районе. Она начнется в 13.00. А торжественная встреча участников «Шелкового пути» предварительно намечена на 16.00. И еще одна важная деталь: в этот день на Красной площади нельзя будет купить алкоголь.