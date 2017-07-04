Символ чистой любви

ПЕЧАЛЬНО-СВЕТЛЫЙ РЕКВИЕМ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

В центре современного творчества «Сеспель» с успехом прошла премьера чувашско-белорусского документального фильма «Шагнувшие в бессмертие».

Фильм, профессиональный и качественный, рассказывает о судьбе тех, кого редакция «Советской Чувашии» давно назвала «первыми героями» войны: о супружеской паре Николае Волкове и Варваре Шапошниковой, организовавших в начале Великой Отечественной войны в городе Гродно первую в СССР подпольную антифашистскую группу.

«Группа дяди Коли», так ее называли сами подпольщики, так она запомнилась и читателям «СЧ», снова ожила: по воле автора фильма, доктора культурологии, профессора Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Владимира Васильева, на экране появились актеры, которые постарались передать ужас первых дней войны. Картина основана на архивных документах.

Как признается автор фильма, идея картины появилась еще 35 лет назад, когда его наставник, доктор исторических наук, профессор Иван Данилович Кузнецов поведал ему историю о великом подвиге уроженца деревни Елкино Моргаушского района. На его решение снять фильм повлияла поездка в 2013 году в Беларусь, где ему представилась возможность посетить школу № 35 имени Н.А. Волкова и музей «Память хранит» города Гродно. Владимира Александровича удивило, с каким трепетом в Беларуси относятся к памяти героев Великой Отечественной войны.

Автор назвал свою работу печально-светлый реквием. «Шагнувшие в бессмертие» — это фильм-размышление… о любви к Отечеству, семье, о смысле жизни, чистоте человеческих помыслов, о будущем. Герои фильма являются настоящим символом чистой и преданной любви между мужчиной и женщиной, супругами».

Фильм снимался на протяжении четырех лет. В его создании приняла участие плеяда чувашских деятелей искусства: телеоператор Зоя Яковлева, звукорежиссер Национального радио Чувашии Виктор Дмитриев, режиссер монтажа Андрей Петров, главный дирижер Чувашского государственного театра оперы и балета Ольга Нестерова. Большую помощь оказали представители посольства Республики Беларусь в России, исторические консультанты города Гродно.

К великому сожалению, в силу разных обстоятельств на премьере фильма не смогли присутствовать дети героев Нина Караганова и Георгий Волков. Однако в Чебоксары приехали многочисленные внуки и правнуки подпольщиков Николая Волкова и Варвары Шапошниковой.

Заместитель министра культуры республики Вячеслав Оринов отметил на премьере, что необходимо писать, снимать и говорить о столь важных для нашей Родины событиях, и вручил творческой группе фильма благодарственное письмо от Минкультуры Чувашии. Также на мероприятии присутствовали председатель Ассамблеи народов Чувашии Лев Кураков и председатель регионального отделения общества солидарности и сотрудничества народов Азии и Африки в Чувашии Аль-Балауи Бассам Фатхи.

Нина Куропаткина

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Вчера после продолжительной болезни ушел из жизни сын дяди Коли — Георгий Николаевич Волков. Редакция «СЧ» выражает соболезнование его семье и друзьям.

Фото: Десять лет прожили вместе Николай и Варвара: в 1932-м сыграли свадьбу, в феврале 1942-го были расстреляны в гестапо.

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