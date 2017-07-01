В Чувашию прибыли представители Департамента торговли и услуг Московского правительства

ИЗ МОСКВЫ ЗА ПРОДУКТАМИ

В Чувашию прибыли представители Департамента торговли и услуг и организации продовольственного комплекса Московского правительства. Цель визита – встречи с руководителями компаний агропромышленного комплекса республики, в том числе пищеперерабатывающих предприятий, знакомство с деятельностью крестьянско-фермерских хозяйств с намерением наладить партнерские отношения по поставкам продовольственной продукции.

Как сообщает газета «Вечерняя Москва», это уже четвертый с начала года визит московских властей в российские регионы для укрепления межрегионального сотрудничества в продовольственной сфере. В результате таких бизнес-миссий подписаны отраслевые соглашения об организации поставок продовольствия в столицу с профильными ведомствами 25 субъектов России. Среди них — Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская области и другие регионы. Настал черед и для Чувашии, говорит руководитель департамента Алексей Немерюк.

Перечень продукции, поставляемой из регионов, самый обширный. В первую очередь это мясные, молочные продукты, сыры, рыба, овощи и фрукты, бакалейные товары, минеральные воды, творог, сливочное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и деликатесы, кондитерские и макаронные изделия. В особо выигрышной ситуации субъекты, которые делают ставку на животноводство. В этом плане у Чувашии имеются хорошие шансы расширить свой столичный рынок сбыта, сказали в Минсельхозе республики.