Комфортную среду вокруг себя создают и горожане, и сельчане

КОГДА ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Увеличить в Чебоксарах количество малых архитектурных форм, построить удобные остановки и развивать музыкальные, творческие площадки — такие идеи выслал в адрес авторов программы «Приложение силы» студент Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Александр Абрамов.

Инициативного молодого человека пригласили высказать свои идеи напрямую Главе республики — на съемках очередного выпуска передачи, посвященного комфортной среде для жизни в городе и на селе. И это только подтвердило — услышанным может быть каждый, а новый медиапроект ГТРК «Чувашия», Национальной телерадиокомпании Чувашии и газеты «Советская Чувашия» для того и создан, чтобы люди могли не только услышать мнение экспертов о проблемах региона, но и имели возможность задать свой вопрос лично Михаилу Игнатьеву.

…Казалось бы, комфортная для жизни среда — тема не слишком-то и проблемная, если сравнивать с теми же здравоохранением или дорогами. Но разговор в этот раз был не менее острым. Не пострадает ли роща за ДК тракторостроителей в связи с намечающимся возведением там зданий Чувашского кадетского корпуса? Достаточно ли внимательно наши муниципалитеты относятся к сохранению зеленых зон в городах? Почему коммерческий интерес и пресловутая уплотнительная застройка по-прежнему иногда портят облик городов? И что можно сделать, чтобы жизнь на селе была не менее комфортной, чем в городе? Обо всем этом и многом другом говорили участники передачи.

«Вот вопросы, поступившие в ходе съемок от жителей Эгерского бульвара, микрорайона «Университет», проспекта 9-й Пятилетки…», — с этими словами ведущий Сергей Ломакин передал Главе Чувашии несколько писем. И рассказал: по обращениям, поступившим после прошлой передачи, посвященной дорогам, готовы ответы. Вот только, посетовал Ломакин, направить большинство из них некому (ведь письма и звонки часто анонимны), а потому авторы вопросов могут позвонить по указанным на экране телефонам и узнать ответы на них.

В ТЕМУ

«Формирование комфортной городской среды» — проект федеральный», — напомнили в самом начале программы «Приложение силы». Как известно, в рамках его реализации Чувашии выделяется 265 миллионов рублей федеральных денег, 20 миллионов на благоустройство добавит республика и еще примерно 22 миллиона должны будут найти на уровне районов. Более того, в рамках исполнения указа Главы республики «Об инициативном бюджетировании» на решение вопросов местного значения пойдет еще около ста миллионов (75 из них — из бюджета республики).

…Непонятно, почему только девять, а не девятнадцать городов и агломераций Чувашии будут участвовать в проекте «Формирование комфортной городской среды» — заметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Чувашии Владислав Солдатов. — И непонятно, по каким критериям в этот проект попали совсем неплохие дворы». У муниципалитетов должны быть актуализированные программы благоустройства, да и самим жителям нужно иметь желание в них участвовать, пояснил Михаил Игнатьев. И логично завершил мысль: «Если люди только наблюдают за происходящим, то они попадают в последующие этапы проекта, что тоже не так плохо. Понятно, что не все могут «получить счастье» в этом году».

«А во сколько каждому жителю обойдется его счастье?» — ухватившись за формулировку, поспешил уточнить ведущий. Выяснилось — собственник может наводить уют и чистоту не только вкладываясь финансово. Приветствуется личное трудовое участие — люди выходят на субботники, красят заборы, сажают деревья.

Вспоминали и положительные примеры, и отрицательные. Так, руководитель архитектурной фирмы «Сфера» Станислав Удяков посетовал, что велосипедные дорожки в столице Чувашии, несмотря на появление новых отрезков трасс, постоянно прерываются, в результате целостности как не было, так и нет. Михаил Игнатьев проблему признал и пояснил: работа идет, да и в новых микрорайонах веяния времени стараются учитывать. Согласился он и с еще одной проблемой — дефицитом кадров на должности глав муниципалитетов. Не каждый согласится нести за все ответственность при недостатке полномочий!

Говорили на «Приложении силы» и об отношении к своей работе самих застройщиков: на примере микрорайонов «Тридевятый» в Новочебоксарске и «Радужный» в Чебоксарах. В первом случае, рассказали Главе Чувашии, «забыли» про подъездные пути, пешеходные дорожки, площадки, посреди нового тротуара торчит столб — здесь полностью отсутствует то, что называют комфортной средой, а ведь район «современный»! Во втором случае к обустройству придомовых территорий подошли нешаблонно, обустроив площадки для игр, отдав широкий проспект с панорамным видом на город под зону отдыха для всех жителей. Михаил Игнатьев тут же взял проблемный микрорайон «на карандаш», поручив выехать туда присутствующему в студии министру строительства Чувашии. И ответил на вопрос директора по производству компании «Отделфинстрой» (застройщика «Радужного») Алексея Мурыгина, насколько вообще оправдано вовлечение граждан в софинансирование проектов. Когда работа делается подрядчиком и за счет бюджета, она не ценится, объяснил Игнатьев, человек начинает ценить происходящее, когда сам участвует в изменениях.

О том, что о комфортном проживании заботятся не только в городе, но и на селе, в эфире «Приложения силы» поведал глава Аликовского района Александр Куликов. Рассказал, что у них при финансовой поддержке республики (чуть больше пяти миллионов рублей) и за счет денег района (около трех миллионов) должно быть реализовано в этом году пять проектов, самый крупный из которых — благоустройство центрального парка в Аликово. Почти собраны деньги, которые обязались выделить инициативные сельчане — а это еще 1 миллион 650 тысяч.

Финальным аккордом программы стал сюжет о жителях села. О тех из них, кто не верит поговорке о наказуемой инициативе и сам создает для себя комфортную среду. Продала корову, теленка, взяла кредиты и потратила деньги на ремонт деревенского клуба Надежда Афанасьева из Аликовского района, вложила свои сбережения в обустройство сцены и детской площадки еще одна жительница этого района — Лидия Ануфриева. А директор речного порта в Коломне Владимир Алексеев, уже давно не живущий в Вурнарском районе, облагородил заброшенные пруды в родной деревне.

АНОНС «СЧ»

Новый выпуск «Приложения силы» смотрите 1 июля в 19.00 в региональном эфире телеканала «Россия 24», 3 июля в 9.00 в региональном эфире телеканала «Россия 1» и в тот же день в 20.30 в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: О благоустройстве городов и сел говорят не только в правительственных кабинетах и эфирах телестудий. Михаил Игнатьев с удовольствием узнает мнение жителей республики, общаясь с ними вживую.