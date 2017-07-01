Народный ансамбль из Чебоксар поделился вдохновением с Северной столицей

СЧАСТЛИВЫЕ ПАРУСА «МЕРИДИАНА»

С дипломами победителей вернулся из Санкт-Петербурга народный ансамбль эстрадного танца «Меридиан» чебоксарского Дворца культуры «Салют».

Танцоры стали лауреатами первой, второй и третьей степени на Международном конкурсе искусств под названием «На всех парусах», организованном французской культурной ассоциацией «Эспланада» под эгидой ЮНЕСКО.

На конкурсе, в котором принимали участие коллективы из Ленинградской области, Казахстана, Владивостока и других российских городов, ансамбль из Чувашии представил настоящие танцевальные спектакли. Чебоксарцы очень волновались, но в результате покорили и публику, и жюри. Причем первое место в конкурсе «взяла» старшая группа «Меридиана» за чувашский гостевой танец. Второе место — средняя за «Эй, друзья!» А третье при большой конкуренции «отвоевали» танцевавшие «Русский сувенир» и «Эх, дороги!».

— Нашему ансамблю уже 30 лет, — говорит руководитель коллектива Эльвира Кержеманкина, — за это время много сделано, немало было поездок на фестивали и конкурсы. Но нынешняя поездка в Санкт-Петербург на многожанровый конкурс искусств — определенная проверка себя, возможность открыть новое, посмотреть современные направления, пообщаться. И это — испытание, которое мы выдержали с честью.

«Меридиан» был создан в 1987 году. Можно себе представить, сколько здесь было поставлено танцев народов мира (в историю коллектива записано более полусотни хореографических композиций!), сколько детей и молодых людей приобщилось к миру танца (их около 300). И многие из них, кстати, продолжают свои занятия и выступления в «Меридиане», а некоторые выбирают танец и своей профессией.

Занятия здесь проходят два раза в неделю, вечером после школьных уроков, студенческих лекций или рабочего дня. Сейчас в ансамбле 44 участника. Меридиановцы давно имеют свой неповторимый творческий почерк, основанный на синтезе народного классического танца и веяний современной хореографии, сохранении традиций и эксперимента. А репертуар весьма разнообразен, ведь даже «географическое» название ансамбля говорит само за себя: здесь исполняют танцы народов мира — настоящий калейдоскоп культур, неиссякаемый источник красок и вдохновения. Как подлинное украшение — танцы народов нашей страны. И, конечно, русские и чувашские танцы. Работа над костюмами — тоже важная часть процесса. Их здесь делают своими руками. Например, для «военного» представления «Эх, дороги!» девочки сами шили гимнастерки и пилотки.

Поэтому ансамбль — бессменный участник Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» и телевизионных передач «Телеюра», он частый гость на сценах многих организаций города и республики.

Поездка на международный конкурс и, конечно, успешное на нем выступление произвели неизгладимое впечатление на танцоров из ДК «Салют». Как и сама Северная столица и ее знаменитые залы, где им посчастливилось выступать. Например, конкурс проходил в колонном зале Государственного университета имени Герцена. На этой сцене выступал Федор Шаляпин, читал стихи Владимир Маяковский. А гала-концерт — в камерном и очень уютном здании Театра эстрады Аркадия Райкина. К тому же международное жюри конкурса состояло из высококлассных специалистов, обсуждавших и разбиравших каждый номер и дававших интересные мастер-классы.

Красивый хрустальный приз с золотой гравировкой теперь займет почетное место в коллекции наград «Меридиана», а именные грамоты каждому участнику всегда будут напоминать о прекрасной поездке «На всех парусах». У ансамбля еще много планов и проектов.

Фото: В «Меридиане» занимаются практически одни девочки. Мальчики тоже приходят учиться танцевальным па, но остаются, увы, единицы. Трудное это дело — красиво танцевать!