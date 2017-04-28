Поздравление Главы Чувашии с Праздником Весны и Труда

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай прославляет созидательный труд, является символом солидарности и социальной ответственности.

Труд всегда служил гарантом стабильности страны и благополучия человека. Жители Чувашии испокон веков славились трудолюбием, стремлением к согласию в обществе и взаимопомощи.

Труд — это основа воспитания личности, которая формирует в молодых людях высокие духовные и нравственные качества, уважительное отношение к окружающим, к своей Родине.

Сегодня благодаря нашим общим усилиям открываются новые производства, строятся дороги, возводятся жилье, школы и детские сады, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, благоустраиваются улицы и дворы, успешно развивается сельское хозяйство.

Наша задача – сохраняя единство нашего народа, помогая друг другу, создавать достойные условия для жизни и стабильной работы.

В эти праздничные весенние дни желаю вам процветания и успехов!

Глава Чувашской Республики М. Игнатьев