29 апреля – День государственных символов

Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем государственных символов Чувашской Республики!

Герб, флаг и гимн Чувашии, являясь национальным достоянием и гордостью, вдохновляют нас на новые добрые свершения, объединяют в стремлении трудиться и созидать, напоминают о нашей общей ответственности за судьбу республики во благо наших детей.

Государственные символы Чувашской Республики консолидируют наше общество вокруг непреходящих ценностей. Мы вместе с нашей любимой великой страной — Российской Федерацией — строим сильную Чувашию, развиваем экономику, достигаем высот в науке, культуре и спорте, создаем благоприятную среду для жителей и самореализации молодых граждан России.

Успехи каждого из нас составляют общее богатство региона.

Пусть мир и дружба торжествуют на нашей земле!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

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В 2017 году исполняется 25 лет со дня принятия государственных символов Чувашской Республики. По итогам объявленного в феврале 1992 г. конкурса на лучший вариант государственной символики предпочтение было отдано версии флага и герба мэтра геральдики Элли Юрьева. В них нашли отражение общая воля и интересы чувашского народа, его самобытность и неотъемлемое право на самоопределение.

В основу гимна Чувашии положена песня «Таван сершыв» (Родная страна), музыку которой написал заслуженный деятель искусств Чувашии и Российской Федерации Герман Лебедев, слова — член Союза писателей СССР Илья Тукташ.