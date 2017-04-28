В республике открылась мобильная поликлиника

ВРАЧИ-ПЕРЕДВИЖНИКИ

В отличие от художников-передвижников 19-го века, которые устраивали выставки в маленьких городках и селах, у нас в республике врачи-передвижники занимаются искусством, далеким от изобразительного, искусством врачевания. Однако принцип остается тем же: не человек идет к горе, а гора к человеку.

Проблема нехватки узких специалистов в поликлиниках республики известна, и с ней пытаются справиться разными способами. Ведется набор студентов по целевым направлениям, работает федеральная программа «Земский доктор». Однако подготовка врачей — дело нескорое, а люди болеют прямо сейчас, и помощь им нужна немедленно. У нас в Чувашии привыкли решать вопросы неординарно. Создание мобильной поликлиники, когда не пациент едет к врачу в столицу, а доктор приезжает к нему в село, уже дало первые результаты.

650 человек обследовали за три дня выездные бригады врачей в районах республики

Погода в Яльчиках в первый день работы выездной бригады врачей не задалась: дождь лил как из ведра. Но в районной поликлинике, в кабинетах которой разместились столичные доктора, пациентов из окружающих деревень было достаточно. И хотя каждому из них назначили определенное время, они приехали заранее, целыми группами, и толпились в коридорах. Во-первых, так выгоднее — в одной машине с односельчанами, во-вторых, веселее.

В выездной бригаде были аллерголог, хирург, кардиолог, невролог, эндокринолог и еще ряд узких специалистов, на консультации к которым все пациенты должны были бы ехать в Чебоксары. Дорога неблизкая, времени требует немало, да и денег на такое мероприятие деревенским жителям порой жалко: их всегда есть на что потратить.

Жительница Яльчик Зинаида Дмитриевна рассказывает, что несколько раз ее мужу давали направление в республиканскую больницу на обследование, она даже машину решила нанять, чтобы он хорошо перенес дорогу, но тот категорически отказывался ехать. А тут пришел, всех нужных специалистов посетил, анализы сдал. А чтобы время зря не терять, женщина попросила, чтобы и ее осмотрели. И хотя направления у нее не было, врачи ей в приеме не отказали.

«Врачи принимают очень хорошо, по плану, по предварительной записи. Так что время зря не тратится. Это очень удобно», — рассказала о своих впечатлениях жительница села Янтиково Зинаида Петровна.

Мамы с детьми приезду врачей радовались особенно: ребенка, а то и не одного, везти почти за 200 км тяжело, уходит много сил и времени. А тут в своей поликлинике, в привычной для себя обстановке быстро прошли осмотр у нужных специалистов.

Мать троих детей Наталья приехала с младшей дочерью, у которой выявили проблемы с сердцем, и она наблюдается у кардиолога: «Участковый педиатр предупредила, что сегодня будет принимать кардиолог из Чебоксар. Нам сказали, что ребенок здоровый, все нормально, поэтому настроение у нас хорошее». Еще одна мама приехала с дочкой из деревни Новая Таяба: на такси решили не тратиться, от автостанции до ЦРБ шли пешком, немного промокли. Но все равно довольны: у девочки стойкая ремиссия. В квалификации своих врачей она не сомневалась, но, получив подтверждение диагноза у столичных докторов и убедившись в правильном лечении, теперь за здоровье дочери будет переживать меньше.

Сами медики прием вели с удовольствием — наверное, сказалось то, что работать командой, общаться с коллегами им тоже необходимо. Доктор медицинских наук, профессор Эльвира Бушуева честно призналась, что не только привезла знания сельским врачам, но и сама почерпнула из работы коллег немало: «Местные педиатры молодцы, очень хорошо работают. Сегодня на приеме были разные дети, с разными заболеваниями, но самое главное, что доктора знают про своих пациентов все. Это меня очень радует. Значит, сельское здравоохранение в надежных руках. Для меня этот прием тоже средство обучения, и я надеюсь, что помогла местным докторам посмотреть другим взглядом на те проблемы, которые есть у их пациентов».

Местные доктора приняли своих коллег, что называется, с распростертыми объятиями. Для них это своего рода мастер-класс, возможность устроить консилиум по «сложным» пациентам, да и просто помощь. Хирург Владимир Петров радовался приезду коллеги, потому что в иные дни к нему приходит на прием до 30 пациентов, отказать никому нельзя: хирургическая патология отлагательства не терпит. И прием в четыре руки шел просто на ура.

Инициатор создания мобильной поликлиники министр здравоохранения Владимир Викторов обозначил цель ее работы очень конкретно: максимально приблизить квалифицированную медицинскую помощь к населению. В течение двух месяцев две бригады опытных врачей из республиканских больниц будут вести консультативный прием в районных больницах. А чтобы систематизировать поток пациентов и сделать его более результативным, участковые врачи должны их подготовить: заранее направить на анализы, снимки, провести все необходимые исследования. В Яльчикском районе за один день работы было обследовано 170 пациентов, а до конца мая медики побывают в 22 медицинских организациях.

…В свое время успех художников-передвижников был ошеломительным. Судя по востребованности мобильной поликлиники, наши доктора-передвижники имеют все шансы тоже остаться в истории.

Фото предоставлено Минздравом Чувашии: Маленьким пациентам не пришлось ехать в столицу, чтобы попасть на прием к врачу-педиатру, доктору медицинских наук, профессору Чувашского госуниверситета Эльвире Бушуевой. Доктор сама приехала в Яльчики.