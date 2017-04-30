30 апреля – День пожарной охраны

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны!

Праздник объединяет всех, для кого спасение человеческих жизней — ежедневная ответственная работа. Для вас нет понятия чужой беды. Вы первыми приходите на помощь людям, когда это необходимо.

Спасатели Чувашии не раз на деле доказывали свой высокий профессионализм, высочайшее мастерство и отвагу.

Самоотверженная работа в сложнейших условиях снискала вам заслуженное уважение всех жителей республики.

Благодарю вас за верность профессии, мужество и героизм, готовность по первому зову прийти на помощь.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и силы в нелегкой ежедневной службе!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев