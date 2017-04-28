Работа на полях возобновляется

Прошедший обильный снегопад приостановил начавшиеся было полевые работы на селе. Но в последние два дня они возобновились. Как сообщили в Минсельхозе, на 27 апреля в республике было пробороновано более 1000 гектаров зяби, подкормлено 4440 гектаров многолетних трав.

Одними из первых приступили к подготовке полей к севу в Порецком районе. В здешнем ООО «Простор» ведется культивация зяби и вносятся удобрения под озимые и травы. Их запасено более 200 тонн — практически по агротехнической норме. И горючего имеется сколько надо. Как сообщает пресс-служба районной администрации, в этом хозяйстве нынче будут высевать высокорепродуктивные семена зерновых культур. В частности, ячмень сорта «элита».

На полях «Простора» работает новая современная техника, готовность которой к весенне-полевым работам можно оценить как стопроцентную. Для работников полей созданы прекрасные бытовые условия, организовано двухразовое питание.

Фото cap.ru: Посевные работы начались не только в Порецком, но и в других южных районах республики.