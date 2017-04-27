Путешествуйте на здоровье

В августе столица Чувашии примет участников европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города».

Работа над расширением присутствия Чебоксар в сфере международного здорового туризма была начата еще в прошлом году. А на днях в Риге на международной конференции «Здравоохранение во всех стратегиях — от политики к практике для устойчивого развития и здоровья» была одобрена чебоксарская инициатива «Я выбираю здоровый туризм» и подписан меморандум о сотрудничестве России, Беларуси, Латвии и Литвы.

Выступавшая на конференции заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева представила проект здорового туризма, обозначив отличительные особенности столицы Чувашии как одного из центров оздоровительного туризма в поволжском регионе. Она также поблагодарила ассоциацию «Здоровые города» за выбор Чебоксар местом проведения конференции «Здоровые города. Здоровый туризм».

Запланирована конференция на 18-20 августа. «В эти дни Чебоксары будут отмечать свое 548-летие, поэтому праздничная атмосфера будет ощущаться во всем, — отметила Алла Салаева. — А мы вместе с вами начнем этот день с нашей традиционной массовой оздоровительной зарядки».

КСТАТИ

Как сообщают в администрации Чебоксар, на конференции «Здоровые города. Здоровый туризм» будет презентован медицинский кластер Чувашии, первый сертифицированный здоровый городской туристический маршрут и туристический информационный центр, получивший диплом Национальной премии Ростуризма РФ.