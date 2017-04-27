По долгам надо платить

ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ

Бюджет города Чебоксары по доходам от арендной платы за пользование муниципальным имуществом за 1 квартал этого года исполнен на 108,3 проц., сообщил на традиционной городской «планерке» заместитель главы администрации – председатель Горкомимущества Юрий Васильев.

Причем уже с 2014 года отмечается снижение задолженности по аренде земли и имущества более чем на 100 млн. рублей, и на 1 апреля она составляет 231,3 млн. рублей.

Однако еще есть крупные арендаторы, которые имеют внушительные долги. С ними ведется активная работа по взысканию как в досудебном, так и в судебном порядке.

Продолжая тему долгов, Юрий Васильев сообщил, что на 1 апреля текущего года задолженность ООО «Коммунальные технологии» перед муниципальными структурами составляет более 300 млн. рублей, а перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» – около 850 млн. рублей.

Директор ООО «Коммунальные технологии» Дмитрий Крюков в свое оправдание сказал, что предприятию были утверждены экономически необоснованные тарифы на потребление природного газа.

«Если вы не смогли обосновать тариф, это ваша вина. Сегодня вы доказываете правоту в судах, а время идет», – не принял его аргумент глава администрации Алексей Ладыков. И добавил: «Вы не платите за аренду, не платите за газ. А мы будем вынуждены подписать договор субсидиарной ответственности по оплате за газ и выплачивать сотни миллионов рублей из бюджета города по долгам организации».

Глава администрации Чебоксар подчеркнул, что нужно принимать срочные меры, и поручил рассмотреть вопрос о продаже права аренды имущественного комплекса предприятия. «Сложнейшая ситуация, нужно из нее выходить. Иначе каждый год мы будем вынуждены платить по «газовым» долгам за «Коммунальные технологии». Это недопустимо и для нас неприемлемо», – сказал он.