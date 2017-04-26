Один из самых динамичных регионов

Зарубежным дипломатам республику представил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Чувашия — один из наиболее динамичных регионов России. В 2016 году темпы промышленного производства превысили средние показатели по стране. Республика энергично диверсифицирует экономику, открывает новые предприятия. Среди основных отраслей — химическая и электротехническая индустрия, машиностроение, металлообработка. В числе крупнейших объектов — известные далеко за пределами России производители тяжелой бульдозерной и трубоукладочной техники «Промтрактор» и крупнотоннажной химии «Химпром». Важное место занимают сельское хозяйство, легкая промышленность, производство транспортных средств и оборудования. Поступательно развивается социальная сфера, в первую очередь здравоохранение и внутренний туризм.

Регион обладает хорошо развитой транспортной системой — международный аэропорт, три трассы федерального значения, речное судоходство, обширная железнодорожная сеть, которую вскоре пополнит участок высокоскоростного путепровода Москва — Казань.

Растет инвестиционная привлекательность. По данным Агентства стратегических инициатив, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России в 2016 году Чувашия находится на шестом месте. Треть валового регионального продукта приходится на малое предпринимательство.

Высококвалифицированные кадры готовят учреждения высшего образования — Чувашский государственный университет, Чувашский государственный педагогический университет, республиканская сельскохозяйственная академия.

Расширяются международные и внешнеэкономические связи. Ключевые торговые партнеры — участники СНГ, страны Евросоюза, Китай. На подходе партнеры с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки. Чувашия последовательно привлекает иностранные капиталовложения. В республике активно работают компании из Германии, Японии, ряда других стран. Совместные проекты осуществляются в автомобильной, электротехнической, пищевой промышленности. Действуют соглашения о межрегиональном сотрудничестве и побратимских связях.

Регион известен своей самобытностью, которая основана на тюркском, финно-угорском и славянском историческом и языковом наследии. Чувашия — родина многих выдающихся деятелей науки, искусства, спорта. Среди них — известный военачальник революционного времени прошлого века Василий Иванович Чапаев, ученый-кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов, космонавты Андриян Григорьевич Николаев и Николай Михайлович Бударин, один из авторов доказательства теории расширения Вселенной Вячеслав Федорович Муханов, видный дипломат Зоя Васильевна Миронова.

В Чувашии насыщенная культурная жизнь, действуют несколько театров и почти два десятка музеев. Сооружается туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия».

Желаю руководству Чувашии, Главе республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву и всем ее жителям успехов и благополучия, а участникам презентации — плодотворной работы и хорошего вечера.

(Из выступления на презентации Чувашской Республики в Доме приемов МИД России)