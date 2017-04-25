Когда власть на месте

И ЛЮДЯМ ЖИТЬ КОМФОРТНО

Старосту деревни Уразкасы Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Владимира Никифорова знают как отличного организатора спортивных мероприятий.

Каждую зиму благодаря ему в деревне проводятся соревнования по лыжным гонкам, куда съезжаются спортсмены-любители из окрестных сел и соседних районов.

Но отца троих детей уважают односельчане не только за любовь к спорту, но и за верность своему делу. Где дороги надо подремонтировать, мусор с обочины убрать или кому из одиноких ветеранов помощь нужна — обо всех насущных проблемах деревни Владимир Никифоров тут же докладывает главе сельского поселения. И сообща быстрее решаются вопросы. Не случайно житель деревни Уразкасы был признан лучшим старостой в республике по итогам конкурса Совета муниципальных образований Чувашии.

Диплом I степени активному сельчанину вручили на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления, которое прошло 21 апреля в Чувашской государственной филармонии.

Поздравить сотрудников органов местного самоуправления с профессиональным праздником прибыл и Глава республики Михаил Игнатьев. «Нам очень важно в постоянном диалоге с людьми решать вопросы благоустройства территорий, улучшения среды для комфортной жизни, добиваться повышения социального самочувствия населения, сохранять стабильность в нашем обществе», — сказал Глава и, выражая благодарность за совместную работу, напомнил собравшимся о достигнутых результатах. Так, по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности Чувашия занимает 6-е место среди 85 субъектов федерации, 16-е место — среди регионов страны в рейтинге уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов. «Значит, наша работа идет эффективно», — отметил Михаил Игнатьев.

За весомый вклад в развитие республики Глава Чувашии лучшим сотрудникам и ветеранам отрасли вручил государственные награды. Благодарности и грамоты презентовал труженикам и председатель Госсовета республики Валерий Филимонов.

Лучшим главой муниципалитета был признан глава Кильдюшевского сельского поселения Яльчикского района Леонид Кошкин. Лучшим поселением стало Долгоостровское сельское поселение Батыревского района. Высокого звания удостоилось и ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Залив» Московского района Чебоксар. Председатель правления Совета муниципальных образований республики, глава администрации Аликовского района Александр Куликов вручил победителям дипломы и ценные подарки.

ДОСЛОВНО

ФЕНИЛЬ АЛИУЛЛОВ, глава Долгоостровского сельского поселения Батыревского района:

— Достигнутые нами успехи — это работа всей команды, это ежедневный труд и администрации, и представителей сельского хозяйства, и предпринимателей, и школы, и старост сел и деревень, и просто активных сельчан. Мы стараемся участвовать в республиканских конкурсах и инновационных проектах, вместе строим клуб и ремонтируем школу… Общие дела нас объединяют.

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ЛЕОНИД КОШКИН, глава Кильдюшевского сельского поселения Яльчикского района:

— Возглавляю поселение уже 11 лет и уверен, что в нашей работе самое главное — это постоянное общение с населением, людям важно быть услышанными и понятыми. Нередко жители сами проявляют инициативу, предлагают хорошие идеи, а мы всей командой претворяем их в жизнь. Вот так уже третий фельдшерский пункт возводим, часовню построили, купели к родникам сделали. А к 9 Мая сообща взялись за благоустройство памятников в честь наших земляков — участников Великой Отечественной войны.