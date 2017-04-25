Первомай встретим с Майдановым и салютом

Программу предстоящего празднования Дня Весны и Труда обсудили вчера на еженедельной планерке в администрации Чебоксар.

Как сообщил заместитель главы администрации Алексей Маклыгин, традиционное для 1 Мая шествие колонн трудовых коллективов, общественных и молодежных объединений начнется от сквера Чапаева в 10.00. Запланировано театрализованное представление на Красной площади и музыкальное сопровождение по всему маршруту движения.

Праздничная программа рассчитана на весь день, отметила начальник управления культуры города Людмила Маркова, в Чебоксарах будут работать интерактивные площадки и уличные театры. Ожидаются и сюрпризы. Отличным подарком жителям республики станет концерт заслуженного артиста России Дениса Майданова на главной сцене Красной площади. А вечером на заливе впервые состоится первомайский салют…