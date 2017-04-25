Оказались и спортивными, и умными

Сразу шесть учеников из Чувашии стали победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Заключительный ее этап прошел в Ульяновске, участие в нем приняли 216 ребят из 70 регионов России.

Набрав больше всех баллов, список победителей физкультурной олимпиады возглавил одиннадцатиклассник Дмитрий Волков из Кильдюшевской школы Яльчикского района. Призовые места заняли Николай Мылов и Никита Кузнецов из Первомайской школы Батыревского района. Не отстали от юношей и девушки: среди призеров олимпиады Юлия Егорова из чебоксарской школы № 20, Валерия Антонова из ибресинской школы № 2 и Валерия Леонтьева из новочебоксарской гимназии № 6.

Школьники соревновались в баскетболе, гимнастике, преодолении полосы препятствий (со стрельбой, бегом и спортивной ходьбой), а также демонстрировали знание теоретических основ физкультуры.