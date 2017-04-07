Руководители СМИ и ИТ-компаний Чувашии возложили цветы в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

ГОРЯТ ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ…

Руководители СМИ Чувашии, крупнейших ИТ-компаний почтили память погибших при взрыве метро в Санкт-Петербурге, собравшись 7 апреля на чебоксарской площади Республики. В знак скорби они возложили цветы и зажгли поминальные свечи.

Акцию тут же подхватили и другие неравнодушные люди. Цветы горожане оставляют на мемориальной площадке с установленным над ней огромным фотоплакатом со словами «Помним, Петербург!», здесь же люди зажигают лампадки со свечами.

Выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга на площадь прибыл и министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Александр Иванов. Возложив цветы, он отметил, что противодействие терроризму – наша общая задача, и средствам массовой информации принадлежит ключевая роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Цветы к мемориальной площадке возложили также заместитель главы администрации Чебоксар Алексей Маклыгин и глава города Чебоксары Ирина Клементьева.

Кстати, завтра, 8 апреля в 11:00 здесь же, на площади, пройдет общественная акция «Вместе против террора», на которую соберутся неравнодушные жители и гости столицы Чувашии. Организует митинг общественная организация «Союз Активной Молодежи». Такая же акция часом ранее пройдет и в Канаше.

Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА: