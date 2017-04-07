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Михаил Игнатьев: «Я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций»
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Глава республики отчитался за работу правительства

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ

Кабинет Министров республики в сложнейших условиях обеспечил безусловное выполнение мер по социально-экономическому развитию региона. Так оценил работу правительства Глава Чувашии Михаил Игнатьев, представив вчера на седьмой сессии Госсовета Чувашии отчет о результатах деятельности Кабмина за 2016 год.
Он стал пятым годом выполнения майских указов Президента России. Санкции и прочие внешние вызовы постоянно выдвигают свои условия, что, однако, не помешало достойно справиться с поставленными задачами, подчеркнул Михаил Игнатьев. Мы не вправе ссылаться на эти сложности, так как обязаны несмотря ни на что исполнять свои обязательства перед гражданами. Хотя недоработки со стороны и правительства, и местных органов по отдельным вопросам, конечно, имеются, о чем люди говорят в разных аудиториях. И мы их слышим, находясь в режиме постоянного общения с ними.
Один из важных этапов работы правительства – ликвидация очередности в детские сады для детей старше трех лет. Дошкольным образованием сейчас охвачено 78 проц. детей. В 2016 году началось и в этом году должно закончиться строительство четырех детсадов на 740 мест. Всего до 2020 года намечено строительство и реконструкция 11 детсадов почти на 2 тыс. мест.
Другое существенное достижение – увеличение зарплаты в бюджетной сфере. По итогам прошлого года в сравнении с 2015 годом она выросла в номинальном выражении на 3,6 проц., в сравнении с 2011-м – в 1,9 раза. Успешно развивалась система межведомственного электронного взаимодействия. Для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг создана сеть многофункциональных центров. В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» к 2018 году почти четверть сельского населения получит доступ к высокоскоростному Интернету.
2016 год выдался успешным в ведущих отраслях экономики. Промышленное производство выросло на 7,6 проц. – это самый высокий темп прироста в ПФО. На 12 с лишним процентов увеличилась отгрузка товаров. «Создание новых точек роста, диверсификация экономики, стимулирование предпринимательской активности позволили выполнить социальные обязательства перед гражданами, продолжить развитие социальной инфраструктуры, целенаправленную работу по повышению качества жизни и благосостояния жителей Чувашии», – подчеркнул руководитель региона. Прибавило в объемах и сельское хозяйство, правда, не в тех, которые ожидались.
Чувашия продолжает удерживать лидирующие позиции по демографическим показателям. Естественный прирост населения по итогам года составил 0,2 в расчете на тысячу человек. А ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на два года. По сравнению с 2010-м прирост на 3,5 года. На четверть к уровню 2012 года возросла численность многодетных семей – до 11,5 тыс. на начало 2017 года.
«Мы ведем бескомпромиссную борьбу со всеми коррупционными проявлениями», – отметил далее Михаил Игнатьев. В 2016 году в рамках внутреннего аудита проведено 167 контрольных мероприятий, выявлено финансовых нарушений на 207,4 млн. рублей. Более 34 проц. из них возвращено в бюджет республики. Ни один противоправный факт не остается безнаказанным. Материалы проверок без проволочек направляются в правоохранительные органы.
«Эти материалы в своем большинстве являются основанием для возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности должностных лиц», – сказал Глава республики.
Наша республика на 16-м месте в рейтинге уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов. «Чувашия – социально стабильный регион, но это не должно усыплять нашу бдительность, особенно в свете последних событий. Наша прямая задача – обеспечить высокий уровень антитеррористической защиты, усилить меры по профилактике терроризма и экстремизма», – обратился Михаил Игнатьев к парламентариям.
Не ослабевает внимание со стороны правительства к подрастающему поколению. Наша задача – воспитывать его не потребителями, а созидателями и патриотами, напомнил Глава. Дети должны быть защищены от всяких преступных посягательств. «Мы с вами не имеем права допустить вовлечение детей и подростков в противоправную деятельность отдельных политических деятелей, – подчеркнул Глава Чувашии. – Судьба людей, будущее нашей республики важнее любых политических амбиций».
Михаил Игнатьев напомнил слова российского реформатора Петра Столыпина о том, что для результативной работы нужно «изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы всем одинаково понятен… Таким языком не может быть язык ненависти и злобы». Необходимо сохранять стабильную обстановку в регионе. Консервативная бюджетная политика, постоянное внимание к социальной сфере, развитие импортозамещения, поддержка несырьевого экспорта, создание благоприятного делового климата, обеспечение безопасности должны оставаться нашими приоритетами.
Свою оценку работы правительства дали представители всех парламентских фракций и выступившие затем депутаты. Михаил Игнатьев ответил на все вопросы. Они касались, в частности, предоставления земельных участков многодетным семьям, улучшения инвестиционного климата в республике и других проблем. Подавляющим большинством голосов депутатов отчет был одобрен. Депутаты также приняли ряд других важных документов.

Отклики:

Владимир ВИКТОРОВ, министр здравоохранения Чувашии:
– Я увидел из доклада Михаила Игнатьева, как динамично развивается наша республика. Правда, на сессии некоторые депутаты-политики пытались усомниться в высоком инвестиционном рейтинге Чувашии… Но Глава правильно сказал: а что они как депутаты делают для его роста, кроме того, что такими словами лишь способствуют снижению?
Что касается здравоохранения, тут мы продолжим строить новые поликлиники в шаговой доступности. Приступаем к строительству такой в Новом городе. За счет бюджета выкупили площади под нее. Большим достижением я считаю внедрение проектного управления.
***

Инна ИСАЕВА, депутат Госсовета республики, директор Чебоксарской гимназии № 5:
– И федеральные, и республиканские программы по поддержке образовательных учреждений способствуют укреплению дошкольной базы. В своем отчете Глава затронул вопрос о зарплате в бюджетной сфере. Это действительно один из дискутируемых вопросов в образовательной сфере. Но ведь, как известно, зарплату регулирует и само образовательное учреждение. И умное руководство, как правило, добивается, чтобы труд самого квалифицированного учителя во вверенном учреждении оплачивался по достоинству.

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Метки: Главное, Политика, , .

07.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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