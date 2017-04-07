Для детей ничего не жалко

Копилка благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 года пополняется – собрано уже более 3 миллионов рублей.
Среди наиболее активных муниципалитетов – Вурнарский, Батыревский и Яльчикский районы. Причем в сборе средств участвуют как предприятия, так и просто неравнодушные жители республики, а также государственные служащие. К примеру, недавно к ежегодному благотворительному марафону присоединились сотрудники Минюста и коллектив работников Минсельхоза Чувашии.
Кроме денег, организации оказывают и другую материальную помощь. Так, детский санаторий «Лесная сказка» выделил путевки на 64 тысячи 500 рублей, а Чувашское книжное издательство – детскую литературу на более чем 10 тысяч рублей.
Присоединиться к марафону может каждый, время еще есть.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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