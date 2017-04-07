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16:13 04.04.2017
8 апреля – премьера фильма «Советская Чувашия: Летопись века»
18:47 06.04.2017
Директор по развитию ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» Юрий Кислов: «Приятно слышать, что в ближайшее время в моногородах будет создано 6 тысяч новых рабочих мест»
18:41 06.04.2017
Инна Исаева, директор МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары: «Преподаватели и учителя Чувашии хорошо показали себя на федеральном уровне»
18:39 06.04.2017
Директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Евгений Бондарев: «Большое внимание в 2016 году было уделено государственным и муниципальным услугам и расширению доступа к Интернету»
18:36 06.04.2017
Главный врач БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Дмитрий Арсютов прокомментировал отчет Главы Чувашии Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год
16:44 06.04.2017
В Чувашии бюджетная эффективность закупок составила 1,1 млрд рублей
16:42 06.04.2017
К концу 2018 года в моногородах республики планируется создать более 6 тыс. рабочих мест, привлечь более 10 млрд рублей инвестиций
15:14 06.04.2017
В 2017 году в Чувашии будет создано около 2800 рабочих мест
13:55 06.04.2017
В Чебоксарах полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере
13:15 06.04.2017
Михаил Игнатьев принял участие в семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа
13:13 06.04.2017
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Михаил Игнатьев: «Я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций»
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Главное, Новости
Для детей ничего не жалко

Копилка благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 года пополняется – собрано уже более 3 миллионов рублей.
Среди наиболее активных муниципалитетов – Вурнарский, Батыревский и Яльчикский районы. Причем в сборе средств участвуют как предприятия, так и просто неравнодушные жители республики, а также государственные служащие. К примеру, недавно к ежегодному благотворительному марафону присоединились сотрудники Минюста и коллектив работников Минсельхоза Чувашии.
Кроме денег, организации оказывают и другую материальную помощь. Так, детский санаторий «Лесная сказка» выделил путевки на 64 тысячи 500 рублей, а Чувашское книжное издательство – детскую литературу на более чем 10 тысяч рублей.
Присоединиться к марафону может каждый, время еще есть.

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Метки: Главное, Новости, .

07.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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