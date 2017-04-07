Для детей ничего не жалко

Копилка благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 года пополняется – собрано уже более 3 миллионов рублей.

Среди наиболее активных муниципалитетов – Вурнарский, Батыревский и Яльчикский районы. Причем в сборе средств участвуют как предприятия, так и просто неравнодушные жители республики, а также государственные служащие. К примеру, недавно к ежегодному благотворительному марафону присоединились сотрудники Минюста и коллектив работников Минсельхоза Чувашии.

Кроме денег, организации оказывают и другую материальную помощь. Так, детский санаторий «Лесная сказка» выделил путевки на 64 тысячи 500 рублей, а Чувашское книжное издательство – детскую литературу на более чем 10 тысяч рублей.

Присоединиться к марафону может каждый, время еще есть.