Главное Журналист стал «народным диктатором» Участники Тотального диктанта хорошо знают, что текст, написанный для этой международной акции по проверке грамотности одним из современных писателей, в аудиториях читают «диктаторы». В этой роли выступают звезды театра и кино, политики, телеведущие, литераторы, другие известные медиаперсоны, а также филологи, преподаватели русского языка. А в этом году в Чебоксарах было решено выбрать еще и такого «диктатора», имя которого, возможно, пока никому не известно, но прочитать текст такой человек может как никто другой. Региональный оргкомитет Тотального диктанта объявил конкурс «Народный диктатор», который стартовал 1 марта и проводился в два этапа.

Сначала заочно, а вернее – виртуально: для желающих принять участие на странице Вконтакте «Тотальный диктант в Чебоксарах» выложили текст, который надо было прочитать, записать видео и выложить на этой же странице. А затем очно, когда финалистов прослушивало строгое жюри.

Желающих попробовать себя в таком качестве оказалось пока совсем немного, четыре смельчака, а точнее – четыре смелые представительницы прекрасного пола. В финале перед жюри и студентами, попробовавшими писать под их диктовку (филологи ЧГУ имени И.Н. Ульянова выбрали отрывок из рассказа Константина Паустовского), предстали три участницы, из которых надо было выбрать лишь одну.

Каждая из претенденток читала свою часть текста. Первая – экономист и ведущая клуба «60 секунд Чебоксары» Ольга Михайлова, покорившая студентов мягким голосом и доброжелательным отношением. Вторая – обозреватель по социальным вопросам газеты «Советская Чувашия» Людмила Арзамасова, по-преподавательски точная и внимательная к пишущим. Третья – студентка филфака Софья Серова, по-юному пылкая и эмоциональная. Жюри в составе доцентов кафедры русского языка и литературы названного университета Надежды Федоровой и Татьяны Романовой, а также доцента кафедры русского языка как иностранного Татьяны Павловой и обозревателя «Советской Чувашии» Маргариты Красотиной было не так легко выбрать кого-то одного. Как несомненных плюсов у финалисток, так и минусов чтения диктанта (зачитывающие текст пока не имели такого опыта) было немало.

Но в итоге голоса были отданы Людмиле Арзамасовой, что, конечно, очень приятно коллективу нашей редакции. Людмила Николаевна – сильный и опытный обозреватель, пишущий на злобу дня. Ее «фишки» – финансовая тематика, проблемы в ЖКХ. В идеале вся работа журналиста делается для того, чтобы люди диктовали чиновникам, а не наоборот. И вот теперь журналист продиктует буквально. 8 апреля в одной из аудиторий факультета русской и чувашской филологии и журналистки ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Метки: Акция, Конкурс, тотальный диктант.



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