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Главное, Политика
Новое жилье взамен аварийного

НО СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР ТОЖЕ В ОТВЕТЕ ЗА СОСТОЯНИЕ ДОМОВ

В минувший вторник Глава Чувашии Михаил Игнатьев в качестве руководителя провел в Москве второе заседание рабочей подгруппы, посвященное подготовке к совместному заседанию Госсовета России и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Рассматривался ход переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Началось заседание с минуты молчания в память погибших в результате взрыва в петербургском метро.
Главной темой стало рассмотрение проекта доклада подгруппы. Как отметил помощник Президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, уже можно констатировать факт успешной реализации данной программы. За период ее действия расселено более 860 тыс. человек с площади свыше 13 млн. кв. метров.
В настоящее время процесс признания жилья аварийным, где это необходимо, продолжается. Следующим важным шагом должно стать создание системы постоянно действующих механизмов расселения. «В рабочую группу поступило много предложений, их необходимо проанализировать и на основе обобщения опыта показать, какие проблемы в дальнейшем тут могут нас ожидать. Все риски необходимо учесть», – отметил Игорь Левитин.

ДОСЛОВНО
Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:
– Сегодня уже понятно, что комплексная работа по ликвидации аварийного жилого фонда будет проводиться и дальше. Сейчас мы обсуждаем возможные механизмы реализации. По нашему мнению, необходимо принимать решения с учетом региональных особенностей. Соответствующие предложения отражены в докладе, а их выполнение потребует внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что по указу Президента Владимира Путина в стране реализуется беспрецедентная по масштабам государственная программа по улучшению условий и повышению безопасности проживания граждан. В ходе ее выполнения была проделана большая работа в части корректировки нормативно-правовой базы для своевременного снятия бюрократических проволочек, с которыми сталкивались региональные власти и органы местного самоуправления в процессе реализации программы. «Следует отметить, что таких мер социальной поддержки не предоставляет ни одна страна мира. Владимир Путин взял на себя огромную ответственность по разрешению этой исторической проблемы», – сказал Михаил Игнатьев.
Глава Чувашии выразил благодарность Президенту и правительству страны за налаженное эффективное взаимодействие с регионами при решении задач по ликвидации аварийного жилого фонда. Предложения и инициативы регионов постоянно находят отклик. Только в прошлом и текущем годах 27 регионов получили дополнительные средства на выполнение мероприятий программы.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис выделил ряд вариантов дальнейшего решения задачи по ликвидации аварийного жилфонда. Это, в частности, развитие застроенных территорий, рынка арендного жилья, создание специализированного жилищного фонда, введение жилищных сертификатов для граждан, переселяющихся из аварийного жилья. «Я не могу не похвалить за эффективное взаимодействие соответствующее управление Администрации Президента и команду Михаила Игнатьева, потому что работа была очень четко организована. С огромной благодарностью отмечаю активную позицию коллег из регионов. Приятно, что сами губернаторы вовлечены, детально и щепетильно обсуждали эти вопросы», – отметил Андрей Чибис.
Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Игнатьев отметил, что одним из основных также является вопрос дальнейшего финансирования программы ликвидации аварийного жилищного фонда. «Кто-то работает, чтобы улучшить свои жилищные условия, а кто-то намеренно не предпринимает никаких шагов с расчетом, что все получит от государства. Однако собственники жилья также должны нести ответственность за его состояние, нельзя перекладывать все риски только на государство», – сказал Глава Чувашии.

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Метки: Главное, Политика, , .

06.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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