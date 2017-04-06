В зрителях – первые исполнители

ПРАЗДНИК БАЛЕТА ОТКРЫЛА «ЖИЗЕЛЬ»

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XXI Международный балетный фестиваль посвящен 50-летию балета Чувашии, а потому его открытие в Чувашском театре оперы и балета, да и часы, предваряющие само торжество, были наполнены светлыми воспоминаниями, встречами тех, кто был первым на балетной сцене республики, и благодарными аплодисментами в их адрес.

Встреча ветеранов балета, приехавших в Чебоксары из разных уголков страны и из-за рубежа, с главой Минкультуры Чувашии Константином Яковлевым проходила в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова, где 50 лет назад зрителям была представлена первая премьера молодой балетной труппы «Жизель». В то время театр назывался музыкально-драматическим и был домом для двух коллективов.

Встреча прошла необычайно тепло. Выпускники первой чувашской студии при Ленинградском хореографическом училище имени А.Я. Вагановой приехали в Чебоксары в 1966 году, дав первый спектакль в 1967-м.

– Я так рад всех видеть, – сказал первый исполнитель партии Альберта в «Жизели» Александр Федоров, на счету которого много знаменитых ролей и громких гастролей. – Никогда вас не забывал, всегда следил за успехами родного театра.

Символично, что нынешний фестиваль открылся премьерой восстановленного спектакля «Жизель», постановкой, с которой началась история чувашского балета и в которой блистали нынешние гости. Первой и самой прекрасной Жизелью была Галина Васильева, много лет остававшаяся балетной примой, а также руководителем балетной труппы. В Чебоксары приехали яркие Лариса Ивановская и Виктор Корольков. Все так же грациозны выразительная Нина Дульская, первый дипломированный педагог нашей балетной труппы, ленинградка Галина Чернякова (Вулих), приехавшая вместе с чувашской группой. Всего на встречу с родным театром приехали 18 солистов балета, работавших здесь в разное время.

– Надеемся, что будем достойны вас, – сказал им нынешний худрук балетной труппы Данил Салимбаев, придумавший показать первым и последующим исполнителям в классическом балете на чувашской сцене новую восстановленную постановку «Жизели». Спектакль предварили также выставка архивных фотографий в театральном фойе и кадры исторической хроники, которые разыскали в киноархиве. На фестиваль полувекового юбилея чувашского балета прислал поздравление и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

В нынешней премьерной постановке новыми гранями засверкала классическая хореография, возобновленная Еленой Фирсовой (Васюкович). Оценили зрители продуманность декораций и костюмов Валентина Федорова и работу впервые вставшего за дирижерский пульт в качестве художественного руководителя театра Сергея Кисса.

Сегодня, во второй вечер фестиваля, зрители увидят «Баядерку» Минкуса с солистами Мариинского театра Оксаной Бондаревой и Евгением Иванченко в главных партиях.

Фотоортаж Максима ВАСИЛЬЕВА: