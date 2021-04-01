XXV Международный балетный фестиваль открылся двумя премьерами

Международный балетный фестиваль, организаторы которого в этом году решили сделать акцент на современной хореографии, открылся двумя премьерными постановками — одноактными балетами «Не дай мне уйти» и «Барокко», показанными в один вечер.

Роднит эти очень разные по подходу спектакли минимализм в оформлении: предельно простые и лаконичные костюмы, из декораций — только клубы дыма и свет, выхватывающий тела в темной коробке сцены. Вниманием зрителя овладевает движение, пластика тел и, конечно же, музыка.

Лауреат «Золотой маски», главный балетмейстер Театра оперы и балета Республики Коми Андрей Меркурьев выбрал для своей постановки сумрачные и тревожные треки Нильса Фрама. В атмосфере этой музыки и разворачивается история. О чем? Мнения зрителей разделились. Об одиночестве, поиске человеческого тепла в пустоте холодного мира, о фатуме, а может быть о любви — особенной, страшной, сжигающей до тла, что нет сил быть в ней и нет — не быть.

Главной загадкой оказался образ Алексея Рюмина — темный, хищный, опасный, мрачной птицей появляется он на сцене — смертным холодом веет, струйки ледяного пота сбегают по напряженным девичьим телам. Кто он? Человек? Демон? Почему так отчаянно и бессильно бьется в его объятьях героиня Анастасии Абрамовой? Чем жертвует, что теряет?

Печаль, обреченность и обнаженный нерв первого отделения оттеняло и компенсировало второе. «Барокко» руководителя чебоксарской балетной труппы Данила Салимбаева — взгляд нашего современника на эту эпоху. Проводником к ней становится музыка Иоганна Себастьяна Баха. Она, как камертон, всегда о настоящем, сквозь шум голосов и суету современного города.

Интересно решение постановщика — столкнуть на сцене эти два мира. Вневременное и бренное существуют здесь бок о бок. То среди уличной толпы замирает ребенок, услышав музыку небесных сфер, то наоборот, как бы вспарывая, опрощая ткань особой возвышенной жизни, совершенно буднично шагает по сцене человек. Но он же вдруг, через секунду, включается в эту жизнь, начинает существовать и двигаться по другим законам. Черный бархат, теплые отблески свечей, контрдансы и менуэты, за правильностью изящных движений — скрытая глубина чувств.

Открытие фестиваля впервые в его истории удостоила своим посещением Валерия Иосифовна Уральская, главный редактор журнала «Балет» и один из самых авторитетных сегодня балетных критиков. Она положительно отозвалась об этом опыте воплощения музыки через движение и стремление нашей балетной труппы работать с непривычными видами хореографии.

Фото cap.ru

«Барокко» — органичное сочетание современной хореографии с вечной музыкой Баха.