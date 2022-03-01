ХXVI Международный балетный фестиваль пройдет с 8 по 17 апреля

Восемь вечеров большого балета

Он, с одной стороны, как и большая часть культурных событий 2022-го, посвящен Году выдающихся земляков в Чувашии, а с другой — делает акцент скорее на современном хореографическом искусстве, хотя и любителям классического балета будет на что посмотреть. Обо всех грядущих фестивальных событиях журналистам рассказали на пресс-конференции с участием министра культуры Чувашии Светланы Каликовой.

По традиции последних лет, программа очень насыщенная — 8 вечеров и несколько мероприятий, предшествующих балетным постановкам. Но — обо всем по порядку. Открывает фестиваль премьера — масштабный совместный проект театра с Чувашской государственной академической симфонической капеллой под руководством Мориса Яклашкина. В постановке московских режиссеров Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского будут представлены два одноактных балета — «ТИТАН’иЯ» и «Болеро». Софья и Константин уже работали с чебоксарской труппой над балетными вставками к опере «Алеко», которая была представлена в октябре прошлого года.

«После премьеры нам поступило предложение поставить спектакль на «Болеро» Мориса Равеля и еще один — на музыку Малера, — вспоминает Константин. — Первая симфония Малера — это мощнейшая музыка, было довольно трудно на это решиться внутренне и начать работать. Музыка, которая вышла у автора довольно романтической, далась ему не сразу — было пять редакций, это была программная симфония, которая называлась «Титан». От этого названия мы и отталкивались изначально, но в итоге было решено сделать постановку по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь» — и в постмодернистском духе назвать ее «ТИТАН’иЯ» [Титания — имя одной из героинь шекспировской комедии, царицы эльфов и фей. — М.Г.]

Работать над постановкой начали в январе этого года. Нам пришлось во многом отказаться от своего видения балета и танца вообще, потому что обычно мы действуем довольно современно и радикально, но понимаем, что в Чебоксарах к этому еще не привыкли, и решили сделать такой неоклассический вариант».

Идеи для визуального оформления спектакля также лежали внутри музыки, а точнее, внутри истории ее возникновения. «Третья часть симфонии была создана Малером на основе детской немецкой сказки, которая называлась «Как звери охотника хоронили» — есть много гравюр на эту тему. И вот в спектакле появился лесной странный дивный мир, и нам понадобились персонажи, которые не были бы похожи на людей», — рассказывает Софья.

Благодаря находкам художника-постановщика Валентина Федорова появились необычные образы-маски. «Работать над этим постоянно трансформирующимся постмодернистским спектаклем было непросто — нужно было идти в одном тренде, в общем с постановщиками направления, но и привнося при этом что-то свое. Музыку Малера я бы назвал психоделической, и если искать аналогии в литературе, то здесь, наверное, и «Чапаев и Пустота», и какие-то другие сюжеты. И приходилось придумывать соответствующий этому фантастический лес и персонажей».

СОФЬЯ ГАЙДУКОВА, режиссер: «Зрителям, которые придут на нашу премьеру, я бы хотела пожелать не ограничиваться рамками либретто, не нужно искать четкой последовательности, как это было у Шекспира. Конечно, здорово было бы перечитать произведение, но даже если вы с ним не знакомы — не страшно. В современном балете, в отличие от классического, каждый может увидеть свои смыслы».

«Болеро» тоже потребовало от постановщиков собраться духом — ставить его после Мориса Бежара и других мировых знаменитостей было непросто. Но в итоге помогла сама музыка — развивающаяся тема, постепенно нарастающая, набирающая силу. Возникла идея показать в спектакле всю мощь классической труппы Чувашского театра оперы и балета. Согласно замыслу в нем должны были участвовать все: и солисты, и пожилые артисты, которые по-прежнему прекрасно работают на сцене, и новая молодежь. Удалось ли его реализовать — узнаем 8 и 9 апреля (спектакли будут показаны дважды, чтобы дать возможность увидеть их всем желающим).

Следующий блок постановок будет классическим. 10 апреля зрители увидят «Жизель» Адольфа Адана (такой выбор тоже не случаен — с этого балета 55 лет назад начиналась история театра и главную роль в нем исполняла Галина Васильева). Главные партии исполняют артисты Большого театра Анна Никулина и Александр Волчков. 14 апреля — «Дон Кихот» Людвига Минкуса, в котором примут участие ведущие солисты театра имени Леонида Якобсона и Мариинского театра.

13 апреля у чебоксарских зрителей будет редчайшая возможность увидеть программу, подготовленную Пермским хореографическим училищем специально для фестиваля. В концерте-посвящении Надежде Павловой примут участие и дети из Чувашии, обучающиеся в ПХГУ. Среди уникальных номеров, которые не идут больше нигде, кроме как в пермском хореографическом, будут и те, которые исполняла Надежда Васильевна в годы учебы.

Коллектив училища во главе с художественным руководителем Владимиром Толстухиным приедет в Чебоксары чуть раньше, чтобы подготовиться. В это время педагоги училища в стенах театра будут проводить просмотр детей из Чувашии для поступления в Пермское хореографическое училище.

Вторая половина фестиваля также будет посвящена современной хореографии.

15 апреля Балет Евгения Панфилова из Перми порадует своих поклонников одноактными балетами «Головокружение» (премьера в постановке французских балетмейстеров Клода Брюмашона и Бенджамена Ламарша) и «Libertad»/«Свобода» Алексея Расторгуева. А на следующий вечер запланированы «Арлекинада. New» на музыку Алексея Айги и премьера прошлого года — «Симфонические танцы» на музыку Сергея Рахманинова.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА, министр культуры Чувашии: «Надежда Павлова, Светлана Ефремова, Ирина Желонкина, Галина Васильева, Юрий Свинцов. Это имена наших выдающихся земляков в области балетного искусства. Хочется, чтобы как можно больше жителей республики узнали о людях, прославивших Чувашию в разных сферах, в том числе и в искусстве. Надежда Павлова — народная артистка СССР, гордость всего балетного мира. Сейчас она работает в Большом театре России педагогом-репетитором. К фестивалю будет подготовлена книга о великой балерине… Светлана Ефремова и Ирина Желонкина — тоже уроженки Чувашии, заслуженные артистки России. В разные годы обе успешно танцевали в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Ирина Николаевна сейчас преподает в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Галина Васильева и Юрий Свинцов — народные артисты Чувашии. С них в нашей республике 55 лет назад начался балет. Оба и сейчас служат в театре оперы и балета, обучая молодежь».

Постановщик «Арлекинады» Софья Гайдукова рассказывает, что уже не первый раз сотрудничает с Алексеем, однако их совместные работы еще ни разу не были показаны в Чувашии. Спектакль исполняют солисты Воронежского театра оперы и балета (среди них — Иван Негробов, победитель программы «Большой балет»).

Ну и гала-концерт традиционно порадует большим количеством приглашенных солистов: Евгения Образцова и Денис Родькин, Евгений Жуков и Елена Соломянко из театра Станиславского и Немировича-Данченко, гости из Казани Аманда Гомес и Михаил Тимаев, солисты пермского и воронежского театров.

Помимо балетных постановок театр подготовил еще много интересного. Будут работать специальные проекты для молодежи: «Школа театрального фотографа», «Школа театрального видеографа» и «Школа театральной журналистики» (участие в них абсолютно бесплатное). Даже профессиональные фотографы сталкиваются с большими сложностями, снимая балет — нужно видеть позы, знать спектакли, успевать ловить нюансы в движении артистов. Если участники занятий и не станут мастерами фотографии, то уроки точно помогут им лучше понимать балет.

Состоятся также мастер-классы по классическому и современному танцу.

Кроме того, в театре можно будет посмотреть и приобрести для домашней коллекции книгу-альбом с уникальными фотографиями Надежды Павловой, которую готовит сейчас Чувашское книжное издательство.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.

КСТАТИ

Для тех, кто не сможет увидеть фестивальные постановки в зрительном зале, спектакли будут транслироваться онлайн на портале КУЛЬТУРА.РФ. Стоимость абонемента в этом году — 5000 руб., цены на билеты также довольно доступные — от 600 до 2500 руб. Все мероприятия фестиваля будут доступны по Пушкинской карте.