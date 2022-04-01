Яркие моменты балетной недели

Подводя итоги 26-го Международного балетного фестиваля, обернемся назад и вспомним приятные моменты и новые встречи, которые подарила нам ушедшая неделя.

В ряду вечеров классического и современного балета особым событием стал концерт Пермского государственного хореографического училища, приуроченный к Году выдающихся земляков и посвященный Надежде Павловой. Программа была построена в виде серии номеров, в которых выступали самые яркие звездочки училища — как студенты последних курсов, так и совсем юные, но уже отмеченные наградами танцевальных конкурсов.

Понимающая публика любовалась искренней эмоциональностью и собранностью артистов, не переставая волноваться за них, но ребята успешно освоили пространство большой сцены и смотрелись на ней очень органично. Программа продемонстрировала, что училище неизменно хранит традиции классического русского балета, хотя и не обходит вниманием и современную хореографию — несколько танцев в духе неоклассики в постановке Алексея Бусько и Алексея Мирошниченко вызвали самые теплые отзывы.

А вот чего вечеру действительно не хватало, так это нити, связующей его с нашей знаменитой балериной, какой-то общей истории, которая бы превратила его из концерта в настоящее посвящение.

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» с нетерпением ожидали не только его давние поклонники, но и те, кого привлекла тема новой постановки. Одноактный балет «Libertad», премьера которого состоялась в октябре 2021 года, посвящен жизни Фриды Кало. И хотя программа обещала головоломную загадку для зрителя и сюрреалистические картины, сплетенные из символов и знаков, детали ассоциативного ряда спектакля оказались вполне прозрачны и узнаваемы.

Множащиеся автопортреты и ипостаси художницы (авторы костюмов Татьяна Гладких и Наталья Чернобровина точно воспроизводят образы с известных работ Фриды). Тот самый автобус, который разрушил ее жизнь, на долгие месяцы приковал к постели, но и стал толчком к внутреннему освобождению и становлению таланта. Красная пелена боли, затмевающая свет. Сочетание женского и мужского, любви и силы, близость смерти и острое желание жить.

Особого внимания заслуживает музыка, лежащая в основе постановки: низкий надтреснутый голос Чавелы Варгос, близкой подруги Фриды, поющий о горечи и страсти, пронзительный до мурашек по коже, погружает в историю без остатка.

Глубоко убедительный в метафорическом, образном плане, спектакль не имеет четкой сюжетной линии, и в отзывах зрителей, неизбежно проводящих параллели с известным фильмом 2002 года с Сальмой Хайек, порой звучало разочарование. «Ни слова об истории с Троцким», «Фрида сама очень мало показана как художник», «Диего, такой сильный человек и яркий персонаж, оказывается на втором плане». Но да — это получилась история о свободе выбора и самореализации женщины, показанная как бы из глубины ее внутреннего мира, в центре которого она сама.

Главной интригой субботнего вечера была постановка Софьи Гайдуковой на музыку Алексея Айги «Арлекинада. New», представленная артистами Воронежского театра оперы и балета. Она оказалась довольно лаконичной и камерной и прекрасно гармонировала с нашими «Симфоническими танцами», которые снова порадовали зрителей идеальным балансом свежести современной мысли и почти совершенной отточенностью техники.

В гала-концерте, как в капле воды, отразился весь фестиваль в целом. Прекрасная живая музыка (дирижировал этим вечером приглашенный из Мордовии Сергей Кисс), череда сменяющихся декораций, переносящих то на Восток, в сказки «Тысячи и одной ночи», то в волшебный лес, то в Испанию. Адажио и pas de deux из любимых и знакомых балетов в классической хореографии Мариуса Петипа чередовались с номерами на современную музыку, которые поставили сами артисты. «Позволь мне любить тебя» в исполнении Евгения Жучина и Елены Соломянко и «Muse» Алексея Рюмина надолго останутся в моем сердце.

За один вечер с самых разных сторон раскрылись прекрасные гости из Воронежа Марта Луцко, Иван Негробов и Максим Данилов, приглашенные из Казанского театра оперы и балета Михаил Тимаев и Аманда Гомес, Стефания Гаштарска и Кирилл Меркурин из Перми. И уже в который раз зрители убедились в универсальности таланта и прекрасном уровне наших любимых артистов — Анастасии Абрамовой, Анны Серегиной, Алексея Рюмина. Огромная благодарность организаторам фестиваля и всем причастным к созданию этого замечательного праздника.

Фото Максима Васильева