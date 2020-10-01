Итоги XXIV Международного балетного фестиваля

Магия балета на чебоксарской сцене

Те, у кого есть желание в полной мере ощутить атмосферу балетного фестиваля, но совсем нет времени, ходят обычно на гала. Здесь можно увидеть сразу всех приглашенных звезд, самые яркие номера, поплакать, повосторгаться, продемонстрировать новые платья и обсудить в антракте последние новости.

Так было и на этот раз: несравненные Евгения Образцова и Артемий Беляков из Большого погостили в Чебоксарах всего один вечер (танцевали Китри и Базиля в «Дон Кихоте»), зато Екатерина Первушина и Егор Мотузов из «Кремлевского балета» остались и порадовали зрителей адажио из балета «Щелкунчик» и еще одной версией па-де-де из балета «Дон Кихот» (в полной версии спектакля его танцевали наши Алексей Рюмин и Анна Серегина, не менее технично, но совсем иначе по настроению и темпераменту).

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Очень здорово, что у нас в республике состоялся традиционный балетный фестиваль, который был посвящен 100-летию Чувашской автономии. И радует, что на этом фестивале была представлена премьера Чувашского театра оперы и балета «Дорога лебедей», — по отзывам критиков, новая постановка получила достаточно высокую оценку. Это, несомненно, говорит о том, что наш театр не просто живет, а развивается. И, конечно же, очень радостно, что в Чебоксары приехали именитые мастера балета, а наши зрители смогли насладиться их искусством. Пусть даже в ограниченном формате, но тем не менее за время фестиваля театр посетили несколько тысяч человек…»

Нижегородцы Елизавета Мартынова и Василий Козлов представили номера из «Корсара», премьеры прошлого сезона, в альтернативном — строгом и лаконичном — прочтении Морихиро Ивата. Новый руководитель балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета очистил либретто от лишних перипетий, приблизив к байроновской основе, но сохранил лучшие танцы Мариуса Петипа, а конфликт сместил с внешнего на внутренний, сделав главную героиню жертвой не случайной ошибки, но роковой страсти. Благодаря этому при всей своей зрелищности постановка вышла более глубокой и драматичной — в лучших традициях русского балета.

Давно любимая чебоксарцами Ирина Перрен в паре с Маратом Шемиуновым из Михайловского театра поражали зрителей сложнейшими поддержками, а адажио из балета «Спартак» в их исполнении справедливо можно назвать идеальным слиянием «техники» и страсти и лучшим номером вечера.

Еще одна прекрасная пара — Елена Соломянко и Евгений Жуков из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, слаженная и в равной степени гармоничная как в современном танце на музыку Каташи (ставил его сам Евгений), так и в привычной классике.

В самых разных образах предстали перед зрителем и любимые артисты нашей труппы. Алексей Рюмин, например, успел побывать и уходящим на войну солдатом (номер «Романс» на музыку Георгия Свиридова, очевидно, поставленный театром к 75-летию Победы, никого в зале не оставил равнодушным), и пламенным половцем, и галантным кавалером из невероятно красивого номера «Барокко»… Танец «Сизиф» в его собственной постановке оказался не столько повествованием о мифическом персонаже, сколько личной историей о борьбе и поиске смысла жизни, положенной на музыку Шопена.

ИРИНА ПЕРРЕН, солистка Михайловского театра, Санкт-Петербург: «Нам очень понравился ваш театр, очень комфортная сцена, и тепло принимают зрители. Мы приезжаем сюда второй раз и видим, как развивается труппа театра. Мы увидели новые постановки Данила Салимбаева и рады его успехам. И, конечно, приятно, что театр работает, несмотря ни на что».

Наблюдая череду фестивальных событий, в который раз убеждаешься, что наша труппа очень достойно выглядит на фоне звезд российского балета. Особенно порадовало в нынешнем году, что это замечают не только любители прекрасного, но и руководство республики. Глава Чувашии Олег Николаев побывал на всех пяти вечерах, а гала-концерт посетило небывалое доселе количество членов правительства.

Несмотря на сложные обстоятельства, праздник получился ярким и вселяющим оптимизм. Ну а мы прощаемся — с фестивалем, но не с балетом.

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Неистовство половецких плясок в исполнении артистов Чувашского государственного театра оперы и балета.