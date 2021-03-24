Данил Салимбаев рассказал о событиях и сюрпризах грядущего праздника балета

И классика, и современность

Еще перед глазами стоят яркие события октябрьского балетного фестиваля, а в театре оперы и балета уже готовятся к новому — он пройдет с 10 по 25 апреля. По традиции мы побеседовали с художественным руководителем балетной труппы Данилом Салимбаевым о том, какие сюрпризы готовятся для чебоксарских зрителей.

— У предстоящего фестиваля очень обширная и разнообразная программа. Расскажите, пожалуйста, об ее замысле.

— Прошлый фестиваль готовился в экстремальных условиях, но тем не менее мы его провели. Границы были закрыты, следовать первоначальной концепции мы не могли и пошли таким путем: сделали традиционный, абсолютно классический фестиваль с классическими названиями балетов. Показали то, что идет во многих театрах, в том числе и у нас. И на что можно было легко пригласить ведущих танцовщиков из других театров. Все были этому очень рады, и зрители, и артисты, ведь у последних на тот момент было очень мало работы.

В этом году мы решили сделать отклонение в сторону современной хореографии. Но тем не менее оставили и некоторые классические спектакли, чтобы разнообразить линию фестиваля и не разочаровать зрителей, любящих чисто классический балет. Это в первую очередь балет «Кармен-сюита», в котором участвуют три солиста из Большого театра, исполняющие главные партии (Евгения Образцова, Михаил Лобухин и Денис Родькин), а еще «Жизель» и «Лебединое озеро». Но больше, конечно, постановок современных. Событие, которым мы открываемся, — вечер современной хореографии. Будет показано два спектакля. Одни из них — «Не дай мне уйти» — ставит с нашими артистами постановщик Андрей Меркурьев. Андрей — большой артист с огромным сценическим опытом, прошел школу и Михайловского, и Мариинского театра, и Большого. А сейчас является главным балетмейстером Сыктывкарского театра, вернулся в свою alma mater, что очень логично. Здорово, что он откликнулся на мое предложение. Это очень полезно для работы балетной труппы, когда люди сталкиваются с пластикой, которая не очень знакома, — это их развивает, двигает и профессионально.

Постановка второго спектакля («Барокко») началась еще в конце пандемии, над ним работаю я. Рассказывать о сюжетах современных постановок — дело неблагодарное. Скажу только, что это скорее стилистическая работа, посвященная эпохе Барокко в искусстве…

— Фрагменты этой постановки мы ведь, кажется, уже видели?

— Да. Но теперь это все превратилось в полноценный спектакль, который готовит зрителям много интересного.

Очень любопытную программу предлагают нам гости. «ТанцТеатр» из Екатеринбурга привозит две постановки. Одна из них — «БАХ. MOMENTUM» — номинировалась на «Золотую маску», а у второй («Лабиринты» на музыку Генри Перселла) на нашей сцене состоится премьерный показ, ее никто еще нигде не видел.

Еще одно важнейшее событие — приезд балета Евгения Панфилова. Он бывал у нас уже неоднократно и имеет свою аудиторию. Труппа с большими традициями, очень известная в России и за рубежом, постоянно развивающаяся, меняющаяся, находящаяся на передовом крае российского балета. Они тоже привозят премьерный спектакль (у него был единственный показ в Перми) — балет «Фауст», для которого везут и оригинальные декорации, и все необходимое…

— А что касается музыки? Задействован наш оркестр?

— В классических спектаклях — да. А большинство современных постановок изначально идет под фонограмму — формат этих трупп не предполагает наличия стационарного оркестра. У Панфилова в коллективе всего около 30 человек, у «ТанцТеатра» — еще меньше, 15. Удивительно, что такие небольшие коллективы тем не менее находятся на передовой, появляются в шорт-листах премий, постоянно участвуют в фестивалях и конкурсах. Мы приглашаем их не только с целью порадовать нашего зрителя, но и показать, куда движется балет и в России, и за рубежом.

— А какие сюрпризы готовит нам гала-концерт?

— Он-то как раз довольно традиционный: там будет все, за что зрители любят гала: виртуозность, яркие номера, мастера, приглашенные из других театров, — солисты из театра Якобсона (Андрей Сорокин и Елена Чернова) и звезды последнего «Большого балета» Харука Ямада и Эрдэм Сандаков из Улан-Удэ. Думаю, многие любители балета видели их на телеэкранах.

— В программе фестиваля целых два творческих вечера…

— В связи с пандемией мы не смогли вовремя провести юбилейный вечер народной артистки Чувашии Татьяны Альпидовской, а юбилей Ольги Серегиной, тоже народной артистки Чувашской Республики, был буквально в феврале, совсем недавно. Мы не можем пропустить два таких события. Я преклоняюсь перед ними обеими, потому что это преданные своему делу люди, до сей поры очень профессионально работающие в балете. Мы решили провести эти два творческих вечера в рамках фестиваля, чтобы привлечь зрителей и разнообразить программу. Одно из отделений каждого вечера обязательно будет концертным, будут исполняться любимые зрителями фрагменты из спектаклей, виртуозные па-де-де, отдельные номера. Ну а второе отделение и в том, и в другом случае будут представлять собой одноактные балеты. На творческом вечере Ольги Витальевны Серегиной это будет «Пахита» Мариуса Петипа — торжественная и красочная история, позволяющая увидеть разных балерин нашего театра в сольных вариациях. Яркий классический балет с прекрасной вдохновляющей музыкой. А на вечере Татьяны Николаевны Альпидовской будет премьера одноактного балета, который мы посвящаем столетию Астора Пьяццоллы. Это полностью наш балет, сейчас он находится в процессе постановки. В театре вообще кипит работа — только вчера уехал Андрей Меркурьев, закончив постановочный процесс, а буквально неделю назад мы закончили работу над «Барокко». Артисты не выходят из залов, ведь параллельно мы ведем текущий репертуар, а еще два наших спектакля — «Царская невеста» и «Атилла. Рождение легенды» — номинированы на Государственную премию, и их тоже нужно было показать.

Отдельный вопрос — Обычно зимой балет отправляется на гастроли. Как вы воспринимаете перерыв в этом году?

— Может, и хорошо, что в этом году мы их пропустили. Гастроли — это тяжелая, напряженная история, артисты в большинстве своем не видят ни города, ни его достопримечательностей, редко когда выдаются выходные дни, да и тогда не у всех находятся силы куда-то пойти. Конечно, гастроли — это определенный стимул и большой опыт, и, с одной стороны, мы что-то потеряли, с другой — что-то приобрели. Если бы после такого перерыва мы все же поехали, то наверняка было бы много травм, а тут к фестивалю все как следует войдут в форму. В целом пандемия — это серьезный удар по театральному искусству не только в Европе, но и в России. Есть люди, которые после нее не вернулись в балет, не смогли восстановиться.

— Ну а своих любимых солистов мы увидим?

— Самый цвет наших солистов можно будет увидеть на премьере, на открытии фестиваля, на творческих вечерах — они проводятся силами местных артистов, и там будет много чего интересного. И, конечно, на гала-концерте. Мы покажем там фрагменты и из наших спектаклей, которые больше нигде не идут, например, из недавней премьеры «Дорога лебедей» — спектакля, особенно полюбившегося семейному зрителю. А еще, как обычно, планируется приезд на фестиваль критиков — Александра Максова, профессора Московской консерватории Любови Розановой. А на премьерный спектакль ожидаем даже Валерию Иосифовну Уральскую — бессменного главного редактора журнала «Балет», человека, обладающего непреходящим авторитетом.

— Надеемся, ничто не помешает фестивалю пройти своим чередом.

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Большое событие для Чебоксар — приезд балета Евгения Панфилова с премьерным спектаклем «Ich bin Faust».