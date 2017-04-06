Ранг чиновника – не панацея от наказания

ОСОБЫЙ СПРОС С ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ

В Чувашии уже не один год реализуется целый комплекс антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые помогают выявлять и пресекать коррупционные схемы, налажен межведомственный обмен информацией о выявленных коррупционных правонарушениях со стороны должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления.

ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ – ВОЗМЕСТИ

На недавнем заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел Глава республики Михаил Игнатьев, были озвучены результаты работы за прошлый год. По информации начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии Андрея Семенова, в минувшем году в республике выявлено 240 преступлений коррупционной направленности. В их числе должностные преступления, а также совершенные против интересов службы в коммерческих организациях, 58 – по фактам взяточничества. Также выявлено 95 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств.

Ущерб, причиненный преступлениями, потянул на сумму свыше 294 млн. рублей, из которых возмещено только 46 проц. По материалам уголовных дел, возбужденных в этом году, общая сумма ущерба составляет 28,7 млн. рублей, из которых возмещено 97,7 проц. Кстати, добиваться возмещения ущерба – одна из самых приоритетных задач правоохранительных органов, на чем заострил внимание и Глава республики.

Руководитель Следственного управления СКР по Чувашии Александр Мигушов отметил, что в прошлом году наблюдалось снижение количества сообщений в их ведомство о преступлениях коррупционной направленности, также сократилось количество возбужденных коррупционных дел. С начала нынешнего года эти показатели «скатились» вниз еще на больший процент.

Александр Мигушов полагает, что это связано с устранением коррупциогенных факторов в деятельности государственных и муниципальных служащих, их деятельность стала более «прозрачной» для граждан, усилен ведомственный контроль и ужесточена ответственность за совершение коррупционных преступлений. А Андрей Семенов добавил, что в прошлом году по коррупционным делам к уголовной ответственности привлечено 25 должностных лиц.

Владимир ПУТИН:

«Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».

СЛУЖАЩИХ ПРОВЕРЯЮТ

В том же году госорганы провели проверки в отношении 142 служащих, 118 из них нарушили антикоррупционные требования. В муниципалитетах из 180 проверенных 153 служащих уличили в тех же деяниях. В основном нарушения допускаются при оформлении имущественных деклараций: кто-то не указал имеющийся в собственности дом, кто-то – земельный участок…

Ведется контроль и за соблюдением антикоррупционного законодательства бывшими госслужащими. А порядка 25 проц. из них после увольнения начинают работать в учреждениях, в которых сами вели управление, сообщил заместитель председателя Кабмина – руководитель администрации Главы республики Юрий Васильев.

К слову, в прошлом году городские и районные прокуроры Чувашии за нарушение требований закона о противодействии коррупции возбудили 51 административное дело в отношении работодателей. В основном речь шла о нарушениях при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих. Нарушители наказаны. К примеру, рассмотрев административные материалы, суд оштрафовал два предприятия на 100 тыс. рублей (каждое).

По постановлению прокурора Чебоксарского района за аналогичное нарушение к административной ответственности в виде штрафа привлечено должностное лицо ООО «Агрохолдинг «Юрма». В налоговую инспекцию не было направлено уведомление о заключении трудового договора с работником, ранее замещавшим должность государственного налогового инспектора. А это одно из требований антикоррупционного законодательства.

НЕВЗИРАЯ НА ЧИНЫ

В Послании Госсовету республики Михаил Игнатьев подчеркнул: «Проверкам подвергаются практически все должностные лица, невзирая на чины… Неотвратимость наказания, неизбежная ответственность за коррупционные нарушения и преступления стали правилом».

В качестве примера можно привести несколько уголовных дел, возбужденных региональным СУ СКР уже в этом году. В превышении должностных полномочий подозревается заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Вурнарского района.

По версии следствия, в декабре 2015 года он от имени отдела заключил муниципальный контракт с подрядной организацией (победительницей конкурса), обязавшейся предоставить жилье для многодетной семьи. На расчетный счет указанной фирмы из бюджета было перечислено свыше 2,9 млн. рублей. Но оказалось, что жилье до сей поры не достроено и, само собой, непригодно для проживания.

Недавно возбуждено второе уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Дениса Савельева. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. По версии СУ СКР, в прошлом году, будучи начальником отдела, он через посредника получил 280 тыс. рублей от двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками по трем городским автобусным маршрутам. Взятка муниципальному чиновнику предназначалась за обеспечение беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок.

А чуть ранее в отношении Савельева было возбуждено аналогичное дело – по подозрению в получении взятки в сумме 40 тыс. рублей от тех же перевозчиков. Тогда же под уголовную статью угодила и подчиненная Савельева – главный специалист отдела, которая, по версии следствия, в марте этого года тоже получила взятку от тех же перевозчиков. После возбуждения уголовных дел оба уволены из городской администрации.

Обращаясь к главам администраций, руководитель региона еще раз напомнил, что в работе муниципальных служащих должны соблюдаться прозрачность, публичность и открытость и что «борьба с коррупцией – это не одноразовая, а плановая и системная работа».