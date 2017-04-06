ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
16:13 04.04.2017
8 апреля – премьера фильма «Советская Чувашия: Летопись века»
13:15 06.04.2017
Михаил Игнатьев принял участие в семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа
13:13 06.04.2017
Михаил Игнатьев: «Я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций»
17:33 05.04.2017
Общественная акция «Вместе против террора» пройдет в Чебоксарах 8 апреля
17:32 05.04.2017
Представители СМИ Чувашии приняли участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта
15:23 04.04.2017
Глава Чувашии провел второе заседание рабочей подгруппы Государственного совета РФ
12:20 04.04.2017
Штангистка из Чувашии Наталья Хлёсткина принесла России первое «золото» чемпионата Европы по тяжёлой атлетике
12:18 04.04.2017
Михаил Игнатьев выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро
14:17 03.04.2017
В Чувашии стартуют экологические мероприятия по очистке и благоустройству территорий
12:06 03.04.2017
Платные парковки появятся в Чебоксарах в сентябре
13:43 01.04.2017
Стартовала заявочная кампания в загородные детские оздоровительные лагеря
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Право
Ранг чиновника – не панацея от наказания

ОСОБЫЙ СПРОС С ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ

В Чувашии уже не один год реализуется целый комплекс антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые помогают выявлять и пресекать коррупционные схемы, налажен межведомственный обмен информацией о выявленных коррупционных правонарушениях со стороны должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления.
ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ – ВОЗМЕСТИ
На недавнем заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел Глава республики Михаил Игнатьев, были озвучены результаты работы за прошлый год. По информации начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии Андрея Семенова, в минувшем году в республике выявлено 240 преступлений коррупционной направленности. В их числе должностные преступления, а также совершенные против интересов службы в коммерческих организациях, 58 – по фактам взяточничества. Также выявлено 95 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств.
Ущерб, причиненный преступлениями, потянул на сумму свыше 294 млн. рублей, из которых возмещено только 46 проц. По материалам уголовных дел, возбужденных в этом году, общая сумма ущерба составляет 28,7 млн. рублей, из которых возмещено 97,7 проц. Кстати, добиваться возмещения ущерба – одна из самых приоритетных задач правоохранительных органов, на чем заострил внимание и Глава республики.
Руководитель Следственного управления СКР по Чувашии Александр Мигушов отметил, что в прошлом году наблюдалось снижение количества сообщений в их ведомство о преступлениях коррупционной направленности, также сократилось количество возбужденных коррупционных дел. С начала нынешнего года эти показатели «скатились» вниз еще на больший процент.
Александр Мигушов полагает, что это связано с устранением коррупциогенных факторов в деятельности государственных и муниципальных служащих, их деятельность стала более «прозрачной» для граждан, усилен ведомственный контроль и ужесточена ответственность за совершение коррупционных преступлений. А Андрей Семенов добавил, что в прошлом году по коррупционным делам к уголовной ответственности привлечено 25 должностных лиц.

Владимир ПУТИН:
«Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».

СЛУЖАЩИХ ПРОВЕРЯЮТ
В том же году госорганы провели проверки в отношении 142 служащих, 118 из них нарушили антикоррупционные требования. В муниципалитетах из 180 проверенных 153 служащих уличили в тех же деяниях. В основном нарушения допускаются при оформлении имущественных деклараций: кто-то не указал имеющийся в собственности дом, кто-то – земельный участок…
Ведется контроль и за соблюдением антикоррупционного законодательства бывшими госслужащими. А порядка 25 проц. из них после увольнения начинают работать в учреждениях, в которых сами вели управление, сообщил заместитель председателя Кабмина – руководитель администрации Главы республики Юрий Васильев.
К слову, в прошлом году городские и районные прокуроры Чувашии за нарушение требований закона о противодействии коррупции возбудили 51 административное дело в отношении работодателей. В основном речь шла о нарушениях при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих. Нарушители наказаны. К примеру, рассмотрев административные материалы, суд оштрафовал два предприятия на 100 тыс. рублей (каждое).
По постановлению прокурора Чебоксарского района за аналогичное нарушение к административной ответственности в виде штрафа привлечено должностное лицо ООО «Агрохолдинг «Юрма». В налоговую инспекцию не было направлено уведомление о заключении трудового договора с работником, ранее замещавшим должность государственного налогового инспектора. А это одно из требований антикоррупционного законодательства.
НЕВЗИРАЯ НА ЧИНЫ
В Послании Госсовету республики Михаил Игнатьев подчеркнул: «Проверкам подвергаются практически все должностные лица, невзирая на чины… Неотвратимость наказания, неизбежная ответственность за коррупционные нарушения и преступления стали правилом».
В качестве примера можно привести несколько уголовных дел, возбужденных региональным СУ СКР уже в этом году. В превышении должностных полномочий подозревается заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Вурнарского района.
По версии следствия, в декабре 2015 года он от имени отдела заключил муниципальный контракт с подрядной организацией (победительницей конкурса), обязавшейся предоставить жилье для многодетной семьи. На расчетный счет указанной фирмы из бюджета было перечислено свыше 2,9 млн. рублей. Но оказалось, что жилье до сей поры не достроено и, само собой, непригодно для проживания.
Недавно возбуждено второе уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Дениса Савельева. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. По версии СУ СКР, в прошлом году, будучи начальником отдела, он через посредника получил 280 тыс. рублей от двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками по трем городским автобусным маршрутам. Взятка муниципальному чиновнику предназначалась за обеспечение беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок.
А чуть ранее в отношении Савельева было возбуждено аналогичное дело – по подозрению в получении взятки в сумме 40 тыс. рублей от тех же перевозчиков. Тогда же под уголовную статью угодила и подчиненная Савельева – главный специалист отдела, которая, по версии следствия, в марте этого года тоже получила взятку от тех же перевозчиков. После возбуждения уголовных дел оба уволены из городской администрации.
Обращаясь к главам администраций, руководитель региона еще раз напомнил, что в работе муниципальных служащих должны соблюдаться прозрачность, публичность и открытость и что «борьба с коррупцией – это не одноразовая, а плановая и системная работа».

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Право, .

06.04.2017 | | Комментарии (1) | Версия для печати Версия для печати

Один комментарий на запись «Ранг чиновника – не панацея от наказания»

  1. Аспарух написал 06.04.2017 07:32

    А Медвеева проверять почему отказались или не захотели?

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 76 queries in 0,619 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев