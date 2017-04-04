Ночная езда закончилась бедой

31 марта в полночь в заволжском поселке Сосновка 19-летний водитель мотоцикла ИЖ с коляской совершил наезд на лесовоз МАЗ, стоявший на полосе встречного движения. От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП.

Не сумели врачи помочь и пассажиру трехколесного транспортного средства. Молодой человек 1993 года рождения умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. У мотоцикла отсутствовал государственный регистрационный знак. На улице в момент аварии не было включено освещение.

В тот же день в 19 часов 35 минут на автодороге «Аликово – Ишаки» водитель «Лады» совершил наезд на женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. У пострадавшей многочисленные ушибы и ссадины. Помощь ей оказана в Аликовской центральной районной больнице. Водитель был трезв.

Еще один наезд на пешехода произошел на нерегулируемом переходе на улице Коммунистической в Новочебоксарске. Под колеса «Опель Астры» попала 79-летняя женщина. Врачи травматологического отделения Новочебоксарской городской больницы диагностировали у нее закрытый перелом кисти руки и ушиб грудной клетки. Назначено амбулаторное лечение. Освидетельствование водителя на алкогольное опьянение показало отрицательный результат.

А чтобы установить виновника наезда на пешехода, совершенного 1 апреля в 22 часа на улице М. Залки в Чебоксарах, сотрудникам полиции приходится проводить розыскные мероприятия. Водитель покинул место ДТП. Пострадавший получил травму лица, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на улице Энтузиастов в Чебоксарах 31 марта. ВАЗ-21104 столкнулся с ВАЗ-2106. Водители целы. Травмы получила пассажирка «шестерки», у нее закрытый осколочный перелом правого плеча. Женщина госпитализирована в травматологическое отделение Чебоксарской горбольницы № 1.