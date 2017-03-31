Валерий СУХИХ: «В Чувашии правильно решаются вопросы экологии»

ЦИТАТА НОМЕРА

Валерий СУХИХ, председатель Законодательного Собрания Пермского края:

«Чувашия известна своими достижениями в сфере благоустройства. Здесь правильно решаются и вопросы экологии. И мы этим вопросам тоже уделяем очень серьезное внимание. Я думаю, что в каждом городе есть свои особенности технологии переработки мусора. В Чувашии нам понравились комплексность, большая площадка. С первого шага и до последнего максимально используется вторичное сырье. И потом оно складируется, не загрязняя окружающую среду. Мне кажется, что в Чувашской Республике очень грамотный, профессиональный подход к решению этих проблем».