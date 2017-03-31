Валерий СУХИХ: «В Чувашии правильно решаются вопросы экологии»

Валерий СУХИХ, председатель Законодательного Собрания Пермского края:
«Чувашия известна своими достижениями в сфере благоустройства. Здесь правильно решаются и вопросы экологии. И мы этим вопросам тоже уделяем очень серьезное внимание. Я думаю, что в каждом городе есть свои особенности технологии переработки мусора. В Чувашии нам понравились комплексность, большая площадка. С первого шага и до последнего максимально используется вторичное сырье. И потом оно складируется, не загрязняя окружающую среду. Мне кажется, что в Чувашской Республике очень грамотный, профессиональный подход к решению этих проблем».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.