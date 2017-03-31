Главное, Политика О воде и еде Контроль над качеством питьевой воды стал главной темой заседания правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья населения, которое провел председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин.

Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, в прошлом году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в городах составила 93,49 проц., в сельской местности – 47,75 проц. При этом, отметила она, в деревнях и селах активно используются источники нецентрализованного водоснабжения – общественные колодцы. Состояние большинства из них можно оценить как неудовлетворительное. И главам сельских администраций необходимо решать этот вопрос.

Уполномоченный по правам ребенка Елена Сапаркина обратила внимание: в учреждениях образования республики есть проблемы по организации питания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Иван Моторин напомнил, что данный вопрос не раз поднимал Глава Чувашии Михаил Игнатьев, тема находится на контроле руководства республики. Он поручил Минобразования и Минфину решить проблему до 1 сентября 2017 года.

Метки: Политика, Здоровье.



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