О воде и еде

Контроль над качеством питьевой воды стал главной темой заседания правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья населения, которое провел председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин.
Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, в прошлом году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в городах составила 93,49 проц., в сельской местности – 47,75 проц. При этом, отметила она, в деревнях и селах активно используются источники нецентрализованного водоснабжения – общественные колодцы. Состояние большинства из них можно оценить как неудовлетворительное. И главам сельских администраций необходимо решать этот вопрос.
Уполномоченный по правам ребенка Елена Сапаркина обратила внимание: в учреждениях образования республики есть проблемы по организации питания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Иван Моторин напомнил, что данный вопрос не раз поднимал Глава Чувашии Михаил Игнатьев, тема находится на контроле руководства республики. Он поручил Минобразования и Минфину решить проблему до 1 сентября 2017 года.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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84 сельских поселения Шемуршинского, Батыревского и юга Комсомольского районов с населением более 56 тыс.жителей остаются без чистой воды по причине консервации группового водовода с Шемуршинского водохранилища.А ведь бухнули на строительство плотины и других его причандалов ни много ни мало 2,2млрд.руб. бюджетных денег.Из-за отсутствия фактической эксплуатации данного объекта население вынуждено добывать воду из колодцев.Оказывается, не были построены разводящие магистральные водоводы и другие необходимые объекты.Возможно на их строительство деньги уже списали.Дело тут пахнет керосином,какой может быть разговор о чистой воде.А пока задача поставлена только перед главами сельских администраций-почаще чистить колодцы.