Осталось два занятия по пятницам

Совсем скоро, 8 апреля, состоится ежегодная международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В Чебоксарах и Новочебоксарске она пройдет уже в пятый раз.
Желающие проверить свои знания по русскому языку в этот день напишут текст, специально созданный для Тотального диктанта писателем Леонидом Юзефовичем, и попробуют войти в те 12 проц., которые обычно получают «отлично». Испытать себя можно на площадках диктанта, которых в Чувашии стало пять, включая главную – аудитории факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, или онлайн на сайте ТД.
Организаторы напоминают: чтобы вам не пришлось перечитывать всего Розенталя, самые частые ошибки, допущенные участниками акции, на примерах диктантов прошлых лет разбирают в рубрике «Грамотность» на интернет-портале «Мел». Занятия проводятся и вживую. В Чебоксарах «Русский по пятницам» проводят филологи ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Осталось всего два занятия – сегодня и непосредственно перед диктантом, 7 апреля.
Всех желающих ждут в новом корпусе ЧГУ (аудитория 434) в 18.00. Напомним, проведение Тотального диктанта в республике координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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