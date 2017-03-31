Осталось два занятия по пятницам

Совсем скоро, 8 апреля, состоится ежегодная международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В Чебоксарах и Новочебоксарске она пройдет уже в пятый раз.

Желающие проверить свои знания по русскому языку в этот день напишут текст, специально созданный для Тотального диктанта писателем Леонидом Юзефовичем, и попробуют войти в те 1­2 проц., которые обычно получают «отлично». Испытать себя можно на площадках диктанта, которых в Чувашии стало пять, включая главную – аудитории факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, или онлайн на сайте ТД.

Организаторы напоминают: чтобы вам не пришлось перечитывать всего Розенталя, самые частые ошибки, допущенные участниками акции, на примерах диктантов прошлых лет разбирают в рубрике «Грамотность» на интернет-­портале «Мел». Занятия проводятся и вживую. В Чебоксарах «Русский по пятницам» проводят филологи ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Осталось всего два занятия – сегодня и непосредственно перед диктантом, 7 апреля.

Всех желающих ждут в новом корпусе ЧГУ (аудитория 434) в 18.00. Напомним, проведение Тотального диктанта в республике координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».