Наблюдатели проследят за порядком

Завтра в Чувашии стартует заявочная кампания по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные лагеря. За ходом подачи заявлений будут следить общественные наблюдатели.

Привлечь общественников в качестве контролеров в Министерстве образования республики решили для того, чтобы успокоить родителей, которые нередко жалуются на работу операторов единой автоматизированной системы. Следить за порядком общественные наблюдатели будут в основном в чебоксарских школах. Поскольку именно там, судя по опыту прошлых лет, чаще всего и возникают конфликты при подаче заявлений на путевки в лагеря.

В корпус наблюдателей могут записаться студенты вузов и ссузов, представители СМИ, блогеры, а также сами родители по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, «Центр молодежных инициатив» Мин­образования Чувашии. Прежде чем участвовать в кампании, общественников обучат и закрепят за ними определенную территорию.