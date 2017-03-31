Наблюдатели проследят за порядком

Завтра в Чувашии стартует заявочная кампания по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные лагеря. За ходом подачи заявлений будут следить общественные наблюдатели.
Привлечь общественников в качестве контролеров в Министерстве образования республики решили для того, чтобы успокоить родителей, которые нередко жалуются на работу операторов единой автоматизированной системы. Следить за порядком общественные наблюдатели будут в основном в чебоксарских школах. Поскольку именно там, судя по опыту прошлых лет, чаще всего и возникают конфликты при подаче заявлений на путевки в лагеря.
В корпус наблюдателей могут записаться студенты вузов и ссузов, представители СМИ, блогеры, а также сами родители по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии. Прежде чем участвовать в кампании, общественников обучат и закрепят за ними определенную территорию.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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