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Аграрии готовятся к посевной

ПОМОГУТ ИМ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

«Вот эта свинья с обвисшими ушами и длинным телом относится к беконной породе ландрас, эта, с торчащими ушами, – йоркшир. И самая узнаваемая среди них – дюрок бурого цвета», – объяснил гостям директор компании ООО «ТП «Сувар-2» Александр Никаноров. Те же посчитали встречу грузовика с животными за большую удачу, ведь ферма в Чебоксарском районе – четвертого класса безопасности, внутрь помещений для содержания животных посторонних не пускают. Даже работники свинокомплекса для исполнения своих должностных обязанностей должны обязательно принять душ и переодеться.
«Сувар-2» не только производит и реализует беконную свинину для торговой сети «СМАК» и сети кафе «Парус», но и является племенным репродуктором. А еще здесь занимаются растениеводством и производят корма, с удовольствием обращаясь за помощью к финансовому партнеру, – Россельхозбанку. Заемные средства были использованы еще при строительстве этого высокотехнологичного свинокомплекса в 2006-2008 годы, помог Банк и в 2011-м, когда в хозяйстве решили закупить технику и заняться выращиванием сельхозкультур. Из года в год предприятие обращается в Россельхозбанк за кредитом на весенне-полевые работы, получая некоторое время спустя государственную субсидию, возмещавшую часть уплаченных процентов.
В этом году порядок субсидирования изменился – в России заработал новый механизм льготного кредитования агропромышленного комплекса. Россельхозбанк по-прежнему охотно выдает аграриям деньги на проведение сезонных работ (приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, топлива и запчастей), покупку кормов и ветпрепаратов… Но теперь не надо ходить по государственным инстанциям для получения субсидий, нет потерь времени, а следовательно, в горячую пору не выпадают из оборота организации немалые средства. Достаточно прийти в банк и подать заявку, а дальше уже он сам берет на себя все взаимодействия с Минсельхозом.
«В этом году мы получили уже несколько кредитов и можем сказать, что работать действительно стало проще, – говорит Александр Никаноров. – Легче стало бухгалтерам, больше средств остается у предприятия для текущих расходов, которых всегда предостаточно: где ремонт провести, где технику обновить».
До начала посевной в нашей республике осталось около месяца: фермеры и предприятия АПК еще могут успеть обратиться в Россельхозбанк. «При наличии потребности в сезонных кредитах мы рекомендуем аграриям как можно более оперативно подавать заявки», – говорит директор Чувашского регионального филиала Россельхозбанка Ирина Письменская, объясняя, что каждому региону выделен определенный лимит, в который нужно успеть попасть. Сегодня сумма кредитов на весенне-полевые работы, уже одобренных чувашским филиалом Банка, составила около 200 млн. руб. Банк продолжает принимать заявки от аграриев и обеспечивать оперативное согласование их проектов с Минсельхозом России. Особое внимание уделяется малым формам хозяйствования, для которых зарезервировано не менее 20% от общей суммы субсидий.

АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3349

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Метки: Главное, Статьи партнеров, , .

31.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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