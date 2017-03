Комментарии Геннадий on Посадите амарант – не пожалеете хрюн on За рулем без рефлексов Ольга on А в бассейн – бесплатно горожанка on За рулем без рефлексов Вера on За рулем без рефлексов Аноним on Человек с Севера Александр on Человек с Севера Главное Приложить силу – значит направить ресурсы А ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЦЕЛИ ПОМОЖЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ Объединение усилий общества и государства в интересах жителей республики – об этом будет идти речь в уникальном совместном медиапроекте под названием «Приложение силы». Его запустили три ведущих средства массовой информации республики – ГТРК «Чувашия», Национальная телерадиокомпания Чувашии и газета «Советская Чувашия».

Авторы программы громко заявили о темах, которые они собираются затронуть – это главные социально-­экономические проблемы республики. Заявили и сразу же столкнулись с проблемой: без участия Главы Чувашии передача не будет иметь должного резонанса. Михаил Игнатьев согласился, но с условием – в проекте должны быть задействованы и рядовые жители городов и сел.

Первый выпуск телепроекта «Приложение силы» посвящен экологии. 5 января Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к существующим в экологической сфере проблемам и улучшить состояние экологической безопасности страны. Главные задачи, которые предстоит решить – совершенствование нормативно-­правовых основ, регулирующих эту сферу, практическое применение тех поправок, что уже были приняты парламентом, формирование у граждан страны активной гражданской позиции в сфере экологии. Особое внимание необходимо уделить организации переработки и утилизации отходов, очистке загрязненных стоков. 380 млн. рублей предусмотрено на рекультивацию свалки в Чебоксарах Как известно, Чувашия вошла в первую четверку экологического рейтинга субъектов федерации. Ее по праву можно назвать регионом с благополучной экологической обстановкой. Здесь создаются все необходимые условия для благоприятной окружающей среды и комфортной жизни населения нынешних и будущих поколений. Тем не менее проблем в этой сфере остается немало. Как бороться со стихийно возникающими свалками? Что нужно делать для повышения культуры поведения людей? Можем ли мы повлиять на качество воды в Волге? Эти и другие вопросы, волнующие жителей республики, обсудили на программе Глава Чувашии Михаил Игнатьев с представителями ОНФ, межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА. Зеленое движение России», регионального проекта «Экология России».

В Чувашии начал работать современнейший полигон твердых бытовых отходов. Однако тут и там образуются бесхозные стихийные свалки. Одна из них – возле деревни Ильбеши в Чебоксарском районе. Участок в 4 га принадлежит на правах аренды местному сельхозпредприятию, но хлеб здесь ни разу не возделывался. Вместо пшеницы выросла гора мусора. Оказалось, что администрация района заключила договор с одним из предприятий по сбору и хранению твердых бытовых отходов. Вокруг не только распространялись неприятные запахи, но и, как говорят специалисты, происходило загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами.

В январе 2016 года свалку официально закрыли, но она продолжала расти и «доросла» летом до пожара. Даже режим ЧС приходилось вводить. Не зарастает народная тропа и к подобной свалке в Мариинско-­Посадском районе, также закрытой, но продолжающей действовать. А в Чебоксарах ушлые бизнесмены устроили настоящий «крематорий» для мусора прямо в промзоне… Ведущий­-модератор программы – советский и российский журналист, режиссер, директор дирекции регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения России Сергей Ломакин. Название программы говорит само за себя. Где, в каких сферах надо в настоящий момент приложить основные силы и ресурсы, ответить на самые актуальные, порой болезненные вопросы – об этом в ней высказываются Глава Чувашии, руководители министерств и ведомств, эксперты. Ну и, конечно, сами жители республики. География несанкционированных свалок обширна, они, конечно, вызывают только неприятие, сказал Михаил Игнатьев. «Мусорная» тема всплывает в ходе каждого его посещения того или иного муниципалитета, информацию об этих безобразиях Глава получает и от жителей, поручает проводить проверки. Есть оборудованные площадки для сбора мусора, а стихийные свалки надо неукоснительно убирать, очищать от них лесопосадки, придорожные полосы. В этом году начнется строительство еще двух мусороперегрузочных пунктов – в Канаше и Шумерле.

Слова Главы Чувашии дополнил Владимир Михайлов, представитель республиканского отделения ОНФ. В рамках Года экологии запущен проект «Генеральная уборка», призванный ликвидировать как раз незаконные свалки, сообщил он. Возникают они чаще всего по причине того, что плохо налажен сбор мусора на селе, где нет ни контейнерных площадок, ни самих контейнеров. Какие меры тут будут предприняты, спросил Михайлов у Главы.

В отдельных селах контейнеров действительно нет. Но надо раздавать мусорные мешки, и кое-где это уже делается, сказал Михаил Васильевич. Приезжает по утрам машина, забирает мешки… Тут дело в другом – сельчане не считают необходимым платить за эту услугу, перекладывая это на администрации местных поселений. Задача – убедить людей в такой необходимости, ведь всякая работа должна оплачиваться. И в ряде муниципалитетов уже пришли к консенсусу.

НЕ СОРИ, ГДЕ ЖИВЕШЬ

В ходе прямого эфира люди обращались к Михаилу Игнатьеву с просьбами решить ту или иную конкретную «мусорную» проблему. Жительница Ядринского района попросила помочь в рекультивации свалки, закрытой еще пять лет назад. Республика получила 380 млн. рублей на рекультивацию Пихтулинской свалки в Чебоксарах, сказал Глава. Перед администрацией Ядринского района поставлена задача уже в первом полугодии подготовить проектно-сметную документацию на рекультивацию их свалки. После экспертизы будут выделены средства из республиканского бюджета на условиях софинансирования.

Сергей Лебедев, депутат Чебоксарского горсобрания, руководитель регионального проекта «Экология России», сослался на опыт соседних регионов по бестарному способу сбора отходов. В Чувашии инфраструктура для сбора имеется, а вот с вывозом неважно. По данному способу дважды в день приходит машина и забирает с площадки мусор. А чтобы отходы не оставляли в неположенное время, предусмотрена видеофиксация с последующим штрафом. Но кто будет платить за эти камеры, спросил ведущий. Тут надо прежде всего самим жильцам, без камер, быть дисциплинированными и порядочными, сказал Михаил Васильевич. Хотя и на средства видеофиксации выделяются деньги по программе «Безопасный город». Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

– У Чувашии есть хороший опыт работы по сбору медицинских отходов. В 2014 году на базе БСМП открылся Республиканский участок централизованной переработки медицинских отходов. Этот своего рода полигон является первой специализированной площадкой в России, где сбор и утилизация таких отходов производится централизованно. К слову, эту проблему я поднимал в своем Послании Госсовету еще в 2012 году.

Законодательная база по обращению с медицинскими отходами несовершенна. Так как этот вид деятельности не лицензируется, сбор, транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов медицины не имеет строгой процедуры государственного регулирования, то есть отходы не учитываются, экологический надзор за их обращением не осуществляется. Необходимо подготовить законопроект, который содержит в себе обоснованные предложения, и выйти с инициативой в Государственную Думу России. Александр Воробьев, директор по развитию межрегиональной общественной организации «ЭКА» сообщил об институте общественных экологических инспекторов, созданном в ряде регионов. В Татарстане им даже премия выплачивается за сигналы с мест, благодаря чему можно определить виновных и взыскать с них штраф. Правда, странно как-то премировать общественников, раз уж так они назвались, заметил Сергей Ломакин. Но это оправданно, ибо дешевле заплатить активистам, чем выявлять нарушителей, ответил Воробьев.

А за счет чего премируют в Татарстане, спросил Глава республики. Оказывается, за счет бюджета… Но общественные инициативы не должны оплачиваться, иначе это превратится в вид заработка. Михаил Игнатьев считает, что надо стимулировать гражданскую позицию неравнодушных людей по-другому. Общественные организации должны участвовать в экологических конкурсах и выигрывать гранты на проведение акций.

БЕЗ ЧИСТОЙ ВОДЫ – НИКУДА

Качество воды в Волге в последние годы не сильно меняется. Но, по данным за прошлый год, содержание ионов меди, например, превысило норму в два с половиной раза. И если в столице республики вода не столь «вредная», то в Новочебоксарске она подчас вызывает опасения. Ведь в паводок весь прибрежный мусор оказывается в реке.

Как констатировал Сергей Лебедев, одна из проблем здесь – плохое состояние ливнесточного хозяйства. Какие тут планы, проекты ожидаются, спросил он у Главы республики.

Михаил Игнатьев отметил, что обеспечение населения качественной питьевой водой – одно из важнейших направлений, в эту сферу вкладываются огромные средства. Реализованный недавно проект очистки воды стал востребованным на уровне страны. Благодаря этому качество воды из-под крана соответствует всем необходимым параметрам.

На сегодня мощности по очистке воды в столице республики позволяют полностью обеспечивать жителей качественной водой. И не только города – ставится вопрос и о сельских населенных пунктах. Иные из них снабжаются водой из скважин, но качество такой воды не везде соответствует нормам.

Что касается «ливневки» – это действительно застарелая проблема, сказал Глава. В Минприроды России Чувашия представила свои предложения по решению данной проблемы. Минприроды РФ в рамках приоритетного проекта по сохранению и восстановлению реки Волга разработан перечень мероприятий, среди которых – строительство сооружений по очистке дождевых стоков центральной части города Чебоксары и отводящего коллектора реки Кайбулка и ее притоков от улицы Гагарина до улицы Калинина в Чебоксарах. Разрабатывается и проект строительства ливневых очистных сооружений микрорайона Грязевская стрелка. Большим достижением стало создание в Чувашии эффективной комплексной системы переработки и утилизации отходов на основе инновационных технологий. На условиях концессии были построены мусоросортировочный комплекс и полигон твердых бытовых отходов в Новочебоксарске, мусороперегрузочный комплекс с элементами сортировки в Чебоксарах. Этот комплекс принимает отходы из Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. С вводом нового полигона с 1 ноября 2015 года закрыта на рекультивацию Пихтулинская свалка.

Не меньшее внимание в регионе уделяется состоянию водных объектов и улучшению качества сбрасываемых предприятиями ЖКХ сточных вод. В республике реализуется крупный инвестиционный проект по реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске стоимостью 3137,39 млн рублей.

Заметно снизить вредное воздействие на природную среду позволило строительство комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная» в Чебоксарах. Обезвоженный осадок теперь не сбрасывается обратно в Волгу, а успешно используется как удобрение на клумбах и в парках города.

Сохранение природного богатства республики невозможно без обеспечения пожарной безопасности в лесах. В последние годы количество возгораний в лесном фонде практически сведено к нулю. И в этом направлении Чувашия является одним из лучших регионов среди субъектов Российской Федерации.

