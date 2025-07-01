В Чебоксарах появится школа для дрон-гонок

В детском технопарке «Кванториум» в Чебоксарах начался капитальный ремонт в помещениях центра по обучению школьников проектированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Это будет просторный зал (135 кв. м) с высокими потолками, оснащенный необходимым оборудованием. Кроме занятий и тренировок здесь планируется проводить соревнования в дисциплине «Гонки дронов».

Обучение основам управления БПЛА в детском технопарке проходит уже более восьми лет, однако для развития направления требовалась современная инфраструктура. Строительные работы ведутся по программе инициативного бюджетирования, общая стоимость проекта — 5,8 млн рублей. Субсидия из республиканского бюджета составила 1 млн рублей, из бюджета города — 4 млн рублей, сумма софинансирования — 882,4 тыс. рублей. Подрядчик, ООО «Стройремсервис», должен справиться с капремонтом до 14 сентября. Запись на образовательную программу откроется в середине августа на портале «Навигатор» или через «Госуслуги». Планируется сформировать пять-шесть групп по 12-15 человек. Занятия бесплатные. На коммерческой основе будет действовать группа для младших школьников и дошкольников, сообщает пресс-служба администрации города Чебоксары.