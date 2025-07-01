Молодёжные проекты поддержат грантом

Чувашский государственный институт культуры и искусств победил в конкурсе Росмолодежь.Гранты среди образовательных организаций высшего образования в 2025 году. Вуз разработал Программу развития молодежной политики «Молодежь. Творчество. Культура», которая включает несколько инициатив: молодежное пространство «Квартал Искусств»; военно-патриотический спектакль «Сын артиллериста»; студенческий инклюзивный театр «Свободная сцена»; фестиваль студенческих трудовых отрядов «ДоСТОяние 2.0»; межрегиональное обучение по оказанию первой помощи «Спасти может каждый». Росмолодежь выделила на реализацию проектов 6 млн рублей. Институт культуры стал единственным обладателем гранта среди вузов Чувашии. Мероприятия будут реализованы в течение 2025-2026 годов.