Промышленники Чувашии улучшили позиции

На 15-й Международной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге предприятия Чувашии подписали ряд соглашений о сотрудничестве с российскими и иностранными партнерами. Например, ООО «Гармония» и MAJDALINA Group — о продвижении дверной продукции нашего предприятия на международном рынке стран Персидского залива, ООО «Нацпромлизинг» и ЗАО «Сеспель» — о сотрудничестве в части обеспечения технологического суверенитета. Также в рамках форума состоялось заседание итоговой Коллегии Минпромторга России. Были подведены итоги оценки деятельности эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности за 2024 год. В сводном рейтинге Чувашская Республика поднялась на 11 пунктов, заняв 13-е место в стране. По итогам 2023 года регион занимал 24-е место.